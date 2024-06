À 6 mois seulement, cette chienne panse les plaies des pompiers et des victimes

Sophie Marie n’avait même pas un an lorsqu’elle s’est retrouvée en refuge. Mais sa personnalité unique lui a rapidement permis de prendre un autre chemin. Son destin était d’aider les autres, et il s’agit désormais de son métier au sein d’une caserne de pompiers.

Une petite employée se démarque des autres au sein de la caserne de pompiers Globe/Kosior à Fall River (États-Unis). Il s’agit de Sophie Marie, jeune chienne de 6 mois dont la vie a totalement changé après avoir été adoptée par un pompier. Ce dernier, Patrick Duddy, a vu en elle un incroyable potentiel qu’il a décidé de mettre au service des autres.

Avant de rejoindre les soldats du feu, Sophie Marie vivait dans une famille d’accueil partenaire de l'Animal Rescue of New England. Patrick connaissait ses propriétaires relais et était venu leur rendre visite. C’est ainsi qu’il a fait la rencontre du chiot, rapportait The Herald News.

Christopher's / Facebook

Une véritable vocation

Le pompier a aimé le tempérament de la chienne et a pensé qu’elle pouvait être un véritable atout au sein de l’équipe. Il l’a alors emmenée passer des tests, souhaitant savoir si elle disposait des aptitues pour devenir un animal de soutien : « Ils l'ont laissée allongée là et ont tout fait, de l'exposer à un klaxon en passant par une sirène manuelle pour voir si cela la distrait. Rien ne la dérange donc nous savions qu’elle était une bonne candidate » déclarait Jeffrey Bacon, directeur de la caserne.

Sophie Marie a donc commencé à prendre des leçons d’éducation au Professional Canine Services pour devenir chienne de soutien. Elle se rend chaque semaine au centre pour apprendre son métier. Parallèlement, elle a déjà été dans une école pour soutenir les jeunes et rend fréquemment visite aux répartiteurs de services d'urgence, dont le travail est stressant au quotidien.

Un programme qui fait l’unanimité

L’arrivée de Sophie Marie s’intègre dans un programme sur le point de se concrétiser. Jeffrey Bacon, tout comme de nombreux pompiers, sont persuadés que l’ajout de chien de soutien au sein de leurs rangs aura des bénéfices sur le personnel et les personnes prises en charge : « Il ne s'agit pas seulement d'un homme qui amène un chien au travail. Ce chien sera en fait présent dans la communauté pour aider plusieurs personnes, pas seulement les pompiers » déclarait-il.

Sophie Marie est encore en formation, mais a déjà fait ses preuves. D’autres chiens pourraient la rejoindre si le programme est validé par les autorités compétentes. Il a déjà reçu l’aval de plusieurs décideurs.