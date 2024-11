70 chiens détenus dans des chenils « sales et puants » obtiennent la seconde chance dont ils ont toujours rêvé

En Irlande, un couple a comparu devant le tribunal pour cruauté envers les animaux. Plus de 70 chiens vivant dans des conditions catastrophiques ont été pris en charge par une organisation de protection animale.

50 chiens adultes et 22 chiots de différentes races (Caniches, Cavaliers King Charles, Jack Russell Terriers, Cockers…) étaient détenus dans des conditions inimaginables dans une ancienne porcherie.

Selon Caroline Faherty, inspectrice de la Société irlandaise pour la prévention de la cruauté envers les animaux (ISPCA), les chenils des pauvres bêtes étaient « sales et puants ». Il y avait « des excréments partout », dont certains étaient moisis ce qui indiquait une présence de longue date. Les enclos étaient humides ; les bols contenaient de l’eau froide et sale.

Lors de l’intervention, les 14 chiens « étant dans le pire état » ont été emmenés par l’ISPCA. Après avoir reçu un traitement vétérinaire, ils ont été relogés dans de meilleurs foyers. Le coût de prise en charge de ces boules de poils s’élève à 12 822 €. L’organisme estime qu’il faut compter au moins 200 € pour soigner et placer les chiens restants.

Le couple a été condamné

Comme le révèle un article publié dans les colonnes de CorkBeo, le couple à l’origine du calvaire de ces chiens doit faire face à 6 chefs d’accusation. Il a été condamné à 5 mois de prison, dont 2 ans avec sursis.

L’homme et la femme « doivent également payer chacun 1 000 € d’amende pour chacune des 6 accusations, dans un délai de 3 mois ». De plus, il doit payer les 12 822 € de frais engagés par l’ISPCA et a été interdit à vie de détenir ou d’élever des chiens. Par ailleurs, le tribunal leur a ordonné de remettre immédiatement les animaux restants.

© ISPCA / Facebook

Pour ces 72 boules de poils, il est temps de prendre un nouveau départ. Désormais entre de bonnes mains, ils vont pouvoir vivre la vie, la vraie, en étant entourés d’amour.