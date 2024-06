2 Pitbulls maltraités sont secourus et se rétablissent grâce à l'alerte de voisins vigilants et déterminés

Dax et Pako étaient mal en point au moment de leur découverte par l’équipe de la Fondation 30 Millions d’Amis, alertée par des voisins. Maigres et faibles, ces chiens souffraient de négligence et les intervenants ont dû longuement négocier leur libération pour les soigner.

La Fondation 30 Millions d’Amis a annoncé sur son site avoir porté plainte contre la propriétaire de 2 Pitbulls victimes de mauvais traitements.

Une démarche faisant suite à l’intervention réalisée par ses équipes le lundi 3 juin 2024 dans une propriété du Pas-de-Calais. Les chiens en question souffraient de maigreur extrême. L’un d’eux était enfermé en permanence, tandis que son congénère était détenu dans la cour. Des voisins préoccupés avaient signalé leur calvaire.



Fondation 30 Millions d'Amis

Pako, 4 ans, ne connaissait que la pièce où il passait ses journées et ses nuits. Il était si maigre et faible qu’il « ne tenait plus debout », d’après Brigitte, enquêtrice bénévole à la Fondation 30 Millions d’Amis. Il présentait également une blessure infectée au niveau du cou, évoluait au milieu de sa propre urine et mangeait la plupart de ses excréments tant il était affamé.

L’autre chien, répondant au nom de Dax, était gardé dehors et son poids était, lui aussi, nettement en-deca de celui qui devait être le sien.

Les équipes de l’association agissaient aux côtés des forces de l’ordre, en raison du « comportement violent » de la propriétaire et de sa famille. Elles ont passé des heures à négocier pour se voir confier les 2 quadrupèdes.



Fondation 30 Millions d'Amis

A lire aussi : Depuis son lit d’hôpital, une adolescente de 15 ans trouve la force d’organiser un événement canin pour collecter des fonds

Un score corporel de 2 sur 5

Aussitôt pris en charge, les chiens ont été emmenés chez le vétérinaire pour un examen complet. Pako présentait un score corporel de 2 sur 5, en plus d’être infesté de tiques et de souffrir de gale auriculaire. Lui et Dax ont ensuite été placés dans un refuge où ils reçoivent soins et attention en attendant de pouvoir être proposés à l’adoption.

Brigitte explique que leur propriétaire « n’avait aucune conscience de la situation », ne donnant à manger – des pâtes en l’occurrence – à Pako que « quand elle y pensait ».

Les canidés continuent de s’en remettre. « Ils vont déjà mieux », assure l’enquêtrice, qui ajoute qu’ils « sont particulièrement gentils ».