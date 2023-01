2 chiots porteurs de handicaps sont inséparables depuis le jour de leur rencontre

À cause de leur différence, Gabriel et Emmilene ont failli voir leur vie s’arrêter bien plus tôt que prévu. Ils sont finalement arrivés entre les mains de Laurie et Mitch, leurs anges gardiens, qui leur ont permis de se réunir et de vivre à tout jamais heureux ensemble.

Laurie LoMonaco et Mitch Newman habitent dans le petit village de Brockport, dans l’état de New York, aux côtés de 13 chiens. Le couple de bons samaritains s’attache à adopter des chiens âgés ou à besoins spéciaux, dont généralement « personne ne veut », et qui ont pourtant tellement d’amour à donner.

Un lien « spécial » entre chiots « spéciaux »

Dernièrement, ils ont accueilli sous leur toit 2 petites boules de poils nommées Gabriel et Emmilene. Celles-ci sont bien plus jeunes que leurs nouveaux colocataires, mais elles souffrent de maux qui ont bien failli leur coûter la vie. Newsweek revient sur leur parcours semé d’embûches, jusqu’à leur rencontre avec Laurie et Mitch.

Gabriel, un Loulou de Poméranie de 8 mois, est né aveugle et sourd. Il a fait les frais d’un « élevage peu scrupuleux », selon sa maîtresse, et a été emmené chez le vétérinaire à l’âge de 3 mois pour y être euthanasié par ses anciens propriétaires. Le professionnel de santé animale a refusé leur requête, puis confié Gabriel à Laurie et son époux.

Quelques jours plus tard, un autre toutou du nom d’Emmilene a fait son arrivée. Cette Caniche de 10 semaines, issue d’une « usine à chiots », est atteinte d’hydrocéphalie : une anomalie neurologique pouvant être soignée lorsqu’elle est prise en charge le plus tôt possible. À cause de cette maladie, Emmilene a « 2 grandes fontanelles dans son crâne gonflées par un excès de liquide cérébro-spinal ».

Malgré leurs souffrances, Gabriel et Emmilene vivent heureux, patte dans la patte. Ils sont régulièrement suivis par des vétérinaires, et reçoivent beaucoup d’amour dans leur nouveau foyer. « Bien que tous les 2 aient des défis à relever, aucun ne voit de handicap chez l’autre. Ce sont juste 2 chiots que le destin a réunis, et maintenant, ils passent leurs journées à apprécier la vie ensemble » confie Laurie.

Elle poursuit : « Gabriel est le plus joyeux des toutous, bien qu’il vive dans l’obscurité et le silence ». Le couple ne s’attendait vraiment pas à ce que ces 2 chiots se lient d’un amour si fort, mais ils sont ravis de pouvoir leur offrir cette chance !