2 chiens ukrainiens blessés durant la guerre ont reçu un dispositif à roulettes et cherchent désormais un foyer aimant

Les animaux aussi subissent la guerre qui fait rage en Ukraine depuis le 24 février dernier. Heureusement, des associations sur place travaillent en collaboration avec des organisations étrangères pour permettre aux chats et aux chiens d’avoir une seconde chance dans la vie. Johnny et Phoenix, 2 toutous au grand cœur, sont désormais prêts à partir pour de nouvelles aventures après avoir enduré l’enfer.

Johnny et Phoenix ont tous les 2 un lourd passé et renaissent dorénavant de leurs cendres grâce à 3 associations.

L’une d’elles a relaté à People que Johnny a été abattu par l’armée russe puis laissé pour mort sur la zone de combat. Le toutou a malgré tout puisé dans ses dernières forces pour ramper sur plus de 3 kilomètres avant de rencontrer de l’aide.

Des bénévoles lui ont alors apporté les premiers soins et le réconfort dont il avait tant besoin. Malheureusement, ses blessures graves aux 2 membres arrière ont provoqué des séquelles irréversibles.

Phoenix a semblablement eu la même triste expérience. Il a quant à lui été touché par une frappe aérienne qui lui a ôté sur le coup une partie de ses 2 pattes arrière.

Par ailleurs, il avait une lésion importante sur un membre antérieur.

Par bonheur, il a lui aussi été secouru à temps par une association qui milite pour le bien-être animal sur le terrain.

Nouveau départ au Royaume-Uni

L’organisation à but non lucratif Breaking the Chains Animal Rescue (BTC), basée au Royaume-Uni, a rapatrié puis accueilli dans son refuge Johnny et Phoenix.

Les 2 toutous ont été soignés par un vétérinaire et, entourés de bienveillance et de tendresse, se sont remis de leurs émotions.

Afin qu’ils retrouvent leur autonomie, BTC a fait appel à Walkin' Pets qui fournit des dispositifs à roulettes aux animaux de compagnie handicapés.

Le groupe a fait don de 2 fauteuils créés sur mesure pour Johnny et Phoenix.

Les 2 rescapés ont donc non seulement récupéré leur mobilité, mais également leur joie de vivre.

D’après BTC, ils se sont très rapidement adaptés à leur « fauteuil roulant ».

Ils sont par conséquent prêts à partir pour de nouvelles aventures au sein de foyers attentionnés qui sauront leur faire oublier leur traumatisme.

Les bénévoles sont actuellement à la recherche active d’adoptants qui pourront s'accommoder de leur handicap et leur fournir tout l’amour qu’ils méritent.