2 chiens de sauvetage courageux filmés en train de secourir une nageuse en difficulté

Certains animaux sont entraînés à sauver des vies. C'est la mission que l'École italienne des chiens de sauvetage (Scuola Italiana Cani Salvataggio-Tirreno – SICS) s'est donnée. 2 de leurs membres ont récemment réalisé un acte héroïque.

Igor et Luna ont l'habitude de se rendre sur la plage, non pas pour s'amuser sur le sable chaud, mais dans le but de remplir une mission spéciale. Les 2 Labradors ont été dressés en Italie pour porter secours à des personnes en danger. C'est l'École italienne des chiens de sauvetage qui leur a appris les ficelles du métier.

« En 25 ans d'activité, les unités canines de la SICS ont sauvé la vie de centaines de personnes, ce qui rend l'association estimée et appréciée par tous les organismes qui s'occupent de la sécurité en mer », a expliqué un membre de l'organisation.

Intelligents, courageux et endurants, les chiens veillent attentivement à la sécurité des nageurs. Le week-end dernier, ils ont admirablement mis leurs compétences à profit lorsqu'une adolescente s'est retrouvée dans une situation effrayante.

Une vidéo illustre le courage des chiens

La jeune fille, âgée de 15 ans, profitait d'une bonne baignade quand le drame est arrivé. Un courant fort l'a emportée, ne lui laissant aucune possibilité de rejoindre seule la terre ferme.

En apercevant la nageuse en difficulté, Igor, Luna et leurs entraîneurs sont passés à l'action. Ils se sont jetés à l'eau pour l'extirper de son piège, rapporte The Dodo.

Luna, la femelle Labrador à la robe sable, l'a atteinte en premier. Avec son coéquipier humain, ils lui ont remis une bouée de sauvetage et ont entamé la manœuvre de retour. Pendant ce temps, la deuxième équipe les a rattrapés. L'adolescente s'est alors accrochée au puissant Igor, lequel l'a accompagnée en toute sécurité vers le rivage.

A lire aussi : Un chien découvre une grotte enneigée et décide d'en faire sa nouvelle maison !

Ce magnifique sauvetage a été filmé et partagé sur les réseaux sociaux. Les internautes n'ont pas manqué de féliciter les braves sauveteurs. La vidéo a reçu plus de 10 000 mentions « j'aime » à ce jour.