2 chiens de la police militaire à la retraite récompensés pour leur travail exemplaire

Après une carrière bien remplie au sein de la Royale Air Force (RAF), Alfie et AJ profitent d'une retraite bien méritée. Les 2 chiens ont même reçu une récompense pour leur travail exemplaire.

Alfie, un Springer Anglais, et AJ, un Labrador au pelage noir, ont servi dans l'escadron de police numéro 4 de la RAF pendant 6 ans. Leur mission principale consistait à aider les autorités à localiser des armes, des munitions et des explosifs grâce à leur flair remarquable. Chaque découverte aurait pu causer des pertes importantes, si le duo n'avait rien trouvé.

© PDSA

« Ils ont régulièrement travaillé dans des situations difficiles et dangereuses, mais n'ont jamais failli à leur devoir. Ils font honneur à la Royal Air Force », a déclaré le capitaine David Wilkinson. « Alfie et AJ étaient des membres vraiment exceptionnels de l'équipe. »

Après des années de loyaux services et des milliers d'heures de recherche, les 2 braves chiens coulent une retraite paisible.

© PDSA

Un prix bien mérité

Les efforts fournis par Alfie et AJ ne sont pas passés inaperçus. Plus tôt ce mois-ci, les héros à 4 pattes ont reçu une version animale de l'Ordre de l'Empire britannique, rapporte Metro. Cette récompense, décernée par l'organisation caritative People's Dispensary for Sick Animals (PDSA), est un moyen de les remercier pour leurs contributions exceptionnelles à la société.

© PDSA

« Voir leurs actions reconnues de cette manière est vraiment fantastique et je suis immensément fier de tout ce qu'ils ont accompli tous les 2 », a ajouté le capitaine David Wilkinson. Les canidés eux-mêmes sont fiers d'exhiber leurs magnifiques médailles.

© PDSA

Les actes de bravoure d'Alfie et AJ resteront gravés dans les annales. Les animaux sont capables d'accomplir de grandes choses dans la vie et peuvent devenir des membres à part entière de la société. Alfie et AJ sont la preuve que l'Homme et le chien peuvent travailler main dans la patte, et qu'ils auront toujours besoin l'un de l'autre.