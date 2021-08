2 chiens abandonnés dans un refuge pratiquant l'euthanasie reçoivent le plus beau des cadeaux (vidéo)

Les photos montrant 2 chiens suppliant leurs maîtresses de ne pas les abandonner dans un refuge ont choqué de nombreux internautes. Ce sont aussi ces images qui ont sauvé les canidés de l’euthanasie et leur ont permis de connaître une nouvelle vie.

Tristesse et colère s’emparaient d’Anne Flores et d’une amie qui l’accompagnait, alors qu’elles assistaient à une scène déchirante au refuge animalier du comté de Harris, dans l’Etat du Texas. Sous leurs regards incrédules, 2 femmes étaient littéralement en train de traîner et de porter leurs 2 chiens pour les abandonner dans cette structure d’accueil pratiquant l’euthanasie, comme le rapporte Animal Channel.

Les pauvres quadrupèdes, un mâle appelé Truman et une femelle nommée Mandi, étaient couchés par terre et refusaient d’avancer. C’était comme s’ils imploraient leurs maîtresses de ne pas se séparer d’eux.

Houston & Harris County Animal Volunteers / Facebook

« Pourquoi prendre un animal si vous n'allez pas le garder et lui faire ça ? »

« Elles tiraient toutes les 2, mais les chiens ne bougeaient pas. Elles ont dû les porter parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas bouger. Ils n'entreraient pas là-dedans. Elles s'en fichaient. Elles riaient simplement parce que les chiens ne voulaient pas bouger », raconte Anne Flores.

Houston & Harris County Animal Volunteers / Facebook

Elle était outrée par leur attitude : « Il n'y avait aucun remords, rien. J'étais vraiment, vraiment énervée, et je pouvais sentir ma tension artérielle augmenter. Pourquoi prendre un animal si vous n'allez pas le garder et lui faire ça ? Ce n'est pas juste. »

Anne Flores a alors pris des photos et les a envoyées à l’organisation Harris County Animal Volunteers, qui aide les animaux de ce refuge à trouver des familles pour les sauver de l’euthanasie. L’association a ensuite posté les images sur les réseaux sociaux, où elles sont devenues virales.

Kellie Donoghue, directrice de Grace Mercy Love German Shepherd Rescue, les a vues. Emue et scandalisée, elle s’est rendue au refuge du comté de Harris pour y chercher Truman. A son arrivée, elle a vu ce chien terrifié, mais qui remuait timidement la queue par moments. Durant le trajet, il s’est progressivement détendu. Puis, quand Truman est arrivé au centre de Grace Mercy Love German Shepherd Rescue, il s’est totalement transformé.

Houston & Harris County Animal Volunteers / Facebook

Les 2 chiens ont été adoptés

Il est passé « d'un chien qui ne voulait même pas marcher, s’aplatissait sur le sol et tremblait, à un animal qui se sentait suffisamment en sécurité pour dormir dans la voiture et se rapprocher de moi », relate Kellie Donoghue. « Il sera un compagnon de vie fantastique », poursuit-elle.

Mandi a quitté le refuge pratiquant l’euthanasie peu après Truman. Elle a été confiée à une famille d’accueil, ce qui lui a sauvé la vie, elle aussi. Elle a ensuite été traitée pour divers problèmes de santé, notamment la dirofilariose, des affections oculaires et la gale. Elle s’en est totalement remise.

Houston & Harris County Animal Volunteers / Facebook

Mandi et Truman n’ont pas eu à attendre longtemps ; ils ont, tous les 2, été adoptés par des familles aimantes.