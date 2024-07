2 chiennes inséparables, abandonnées à plusieurs reprises, retrouvent un nouveau départ ensemble

Dans les bons comme dans les mauvais moments, Layla et Lola ont toujours compté l’une sur l’autre. En réalité, elles avaient vécu la trahison à de maintes reprises et n’accordaient plus leur confiance si facilement. Des bienfaiteurs leur ont toutefois prouvé qu’elles n’étaient pas seules.

Layla et Lola, 2 chiennes au pelage doré, ont enchaîné les aller-retours au refuge après avoir été abandonnées. En apprenant leur existence, les membres de l’association Humans and Animals United (HAAU) ont été saisis de pitié et ont souhaité les aider. Un seul mot d’ordre dans cette quête du bonheur : ne jamais séparer ces fidèles amies.

Rien ne prédestinait Layla et Lola à finir au refuge, puisqu’elles avaient un propriétaire. Malheureusement, celui-ci n’était pas aimant et les a abandonnées à plusieurs reprises : « Layla et Lola en sont à leur troisième voyage à Rockdale AC à Conyers GA. Le propriétaire les a récupérés à contrecœur à 2 reprises et à chaque fois, elles revenaient dans un état encore pire qu'avant. Nous pensons qu'il venait les chercher uniquement pour éviter les contraventions » indiquait le HAAU sur Facebook.

Une histoire bouleversante

Ce dernier a vu une photo des chiennes, précisait The Dodo, et a été ému en apprenant leur histoire. Elles avaient déjà passé trop de temps en refuge et le moment était venu de changer leur destin. Les membres ont organisé une collecte de fonds pour financer leur arrivée et se sont mis à leur chercher une famille d’accueil. Grâce à la générosité des donateurs et à la bienveillance des bénévoles, Layla et Lola ont rejoint leur maison temporaire.

En quittant le refuge, elles n’ont pas pu contenir leur joie et étaient très excitées. C’était comme si elles avaient senti que le meilleur était à venir : « Les filles ont pris un nouveau départ, et cette fois, ce sera un bonheur éternel ! » affirmait un porte-parole de HAAU.

Une complicité touchante

Les quadrupèdes se sont vite adaptés à leur nouvel environnement et à leurs hôtes. Lesquels ont constaté le lien solide qui unissait Layla et Lola. Les membres de HAAU ont alors compris qu’ils ne devaient jamais les séparer, même si leur adoption pourrait prendre plus de temps parce qu’elles sont 2 : « Elles sont liées. Nous ne les séparerons jamais [...] C'est la seule façon de faire plaisir à ces filles ».

Disponibles à l’adoption, elles attendent patiemment de rejoindre leur maison pour toujours chez leurs bienfaiteurs.

