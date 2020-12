Vidéo - Cette femme ne voulait pas de chat dans sa vie. Grâce à ce félin qui lui fait une léchouille chaque jour, elle est devenue accro

Les chats savent se montrer persuasifs et ont plus d’un moyen pour parvenir à leurs fins. Celui dont il est question ici a réussi à séduire une jeune femme qui ne voulait pourtant pas de chat, en lui offrant un bisou tous les jours.

Dans une vidéo adorable partagée sur le réseau social Reddit, une jeune femme qui pratique le pet-sitting se filme pendant qu’elle reçoit des léchouilles sur le visage de la part d’un chat. La séquence est d’autant plus touchante que l’intéressée explique qu’elle n’était pas vraiment fan des félins par le passé, comme le rapporte Daily Star.

La vidéo ne dure qu’une vingtaine de secondes, mais c’est un véritable concentré de tendresse. On y voit donc un chat témoignant son affection envers une utilisatrice de Reddit inscrite sous le pseudonyme CatatonicCottonCandy.

La manière avec laquelle il lui lèche la joue et lui donne de tendres petits coups de tête montre à quel point ce chat l’apprécie et se sent en confiance à ses côtés. Un traitement privilégié auquel la jeune femme dit avoir droit tous les matins.

L’animal de compagnie n’est pas le sien, mais celui de son client. Elle est, en effet, pet-sitter et s’occupe de ce chat particulièrement câlin tous les jours.

Elle précise qu’elle avait toujours préféré les chiens avant de rencontrer son nouvel ami à 4 pattes. Son désintérêt passé pour les chats, elle l’explique par le fait qu’elle n’en avait jamais eu un chez elle et que, dans son entourage, personne n’en avait adopté non plus. Elle n’avait donc jamais vraiment eu l’occasion d’en côtoyer pour mieux les connaître.

Aujourd’hui, CatatonicCottonCandy reconnaît être devenue accro aux chats. Elle se décrit même comme une « convertie ».