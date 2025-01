Victime des incendies, un chaton de 4 mois sauvé des cendres entame un lent rétablissement

Les membres de l’association Pasadena Humane sont au front depuis que la Californie, aux États-Unis, s’est enflammée. Comme d’autres organisations, ils tentent de retrouver et de secourir les victimes animales des incendies. L’un de leurs derniers sauvetages est celui d’un jeune tabby de 4 mois retrouvé brûlé.

L’animal se trouvait dans la localité d’Altadena, à Los Angeles. Toute la zone avait brûlé et il n’avait nulle part où se réfugier. Malheureusement, les flammes l’avaient atteint, mais il a réussi à s’en sortir. Toutefois, il souffrait de tout son petit corps à cause de ses brûlures.

@pasadenahumane / Instagram

Un sauvetage plein d’espoir

Par chance, un bienfaiteur a découvert l’animal au milieu des cendres et des débris. La boule de poils a été transférée au Pasadena Humane, où elle a pu recevoir des soins. Les vétérinaires ont estimé qu’il s’agissait d’une femelle et qu’elle n’était âgée que de 4 mois. Elle avait beaucoup souffert au cours des heures précédentes, mais était désormais entre de bonnes mains.

Les sauveteurs se sont occupés de ses brûlures. Lesquelles étaient si importantes qu’elles l’empêchaient même d’ouvrir les yeux ou de renifler : « Nous avons soigné ses blessures et lui avons donné des médicaments pour apaiser sa douleur », partageait un porte-parole dans une publication relayée par Pethelpful.

En bonne voie de guérison

Grâce à la bienveillance et à l’expertise des vétérinaires, la féline est en voie de rétablissement. Le chemin est encore long, mais elle est extrêmement bien entourée. Les sauveteurs ont tenu à remercier les personnes qui ont effectué des dons pour sauver l’animal et ont rappelé à quel point cet argent était crucial pour aider le plus d’animaux possible.

La rescapée restera encore quelque temps sous leurs soins avant de rejoindre une nouvelle maison. Ses photos ont également été partagées dans le cas où ses propriétaires seraient à sa recherche.