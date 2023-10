Une portée de chatons s’unit pour effrayer le chien qui a osé entrer sur leur territoire (vidéo)

4 chatons d’une même portée ont été très mécontents quand ils ont découvert un envahisseur dans la pièce qui leur était dédiée. Ils donc gonflé leur dos et tout fait pour le faire fuir.

Callie est une Teckel âgée de 7 ans. Sa grand-mère humaine, la mère de son propriétaire, s’appelle Misty Medlock et vit en Floride (États-Unis). Elle est une famille d’accueil bénévole pour des animaux de refuge.

Il y a quelques jours, Callie et son propriétaire sont venus rendre visite à Misty. Celle-ci garde actuellement une portée de 4 chatons ayant eu un passé douloureux. Elle a aménagé sa salle de bain rien que pour eux, et ils considèrent donc cette pièce comme étant leur territoire.

© misty_liketheweather / TikTok

Callie a toujours été très douce et gentille avec les animaux accueillis par sa grand-mère, mais elle est aussi très curieuse, et n’a pas hésité à entrer dans la salle de bain lorsque ses habitants ne s’y trouvaient pas. Elle est notamment allée renifler les gamelles de nourriture avec beaucoup d’intérêt.

© misty_liketheweather / TikTok

Cependant, la chienne a été prise en flagrant délit par la portée de chatons. Les 4 félins ont courbé le dos, hérissé leurs poils et dressé leur queue. Ils ont encerclé Callie pour lui faire peur.

« L'apparence gonflée d’un chat est avant tout un mécanisme de défense. C’est une façon pour un félin de paraître plus grand et plus agressif lorsqu'il est confronté à un danger », a expliqué la vétérinaire Audrey Wystrach, dans des paroles rapportées par Newsweek.

© misty_liketheweather / TikTok

Misty a été très amusée de découvrir la chienne dans cette mauvaise posture. Elle l’a appelée, mais Callie n’osait pas traverser le mur de chatons. La grand-mère est donc allée elle-même récupérer le Teckel et le sortir de cette situation embarrassante.

Misty a expliqué que les chatons étaient nés d’une chatte errante qu'elle avait sauvée juste avant la mise bas. Celle-ci est malheureusement décédée peu de temps après. Les bébés se sont retrouvés orphelins, et cela explique probablement en partie leur comportement face à Callie. En effet, ils ne peuvent plus compter sur leur maman pour les protéger. Ils apprennent donc à se défendre eux-mêmes, et le font à l’unisson, ce qui leur donne une force supplémentaire.

D’ailleurs, les 4 petits ne seront pas séparés. En effet, ils ont été préadoptés 2 par 2.