Une maman chat excédée par l'agitation causée par ses 2 chatons rétablit le silence et le calme en un instant (vidéo)

Twinkie, Allura, Elvis et Sunny. Tels sont les noms des membres d’une adorable famille féline dont on peut découvrir les aventures grâce au compte TikTok « @thecatfamily03 », que suivent près de 2000 abonnés.

Twinkie, avec son pelage roux et blanc, et Allura sont les 2 chats adultes de la maison. Le premier est un mâle, tandis que sa congénère est une femelle à la robe tigrée grise. Elle est la mère des 2 chatons Elvis et Sunny. Un rôle qui lui tient visiblement très à cœur et dans lequel elle s’investit corps et âme, notamment en ce qui concerne la discipline.

Allura est, en effet, une maman qui peut sembler stricte et qui ne tolère pas le moindre écart chez ses petits. Dès qu’elle se rend compte qu’ils sont sur le point de dépasser les limites, elle intervient en s’assurant qu’ils retiennent la leçon.

C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo mise en ligne le 29 septembre 2024 sur TikTok, totalisant 2,5 millions de vues et relayée par Newsweek. La voici :

Ce soir-là, alors que le calme devait régner pour permettre à tout le monde à la maison de s’endormir paisiblement, Elvis et Sunny avaient décidé d’entamer une vive discussion sur le grand lit de la chambre à coucher.

Un cinglant rappel à l’ordre

Leurs miaulements étaient bien plus mignons qu’agaçants, mais ce n’était manifestement pas du goût de leur maman, qui tenait à restaurer l’ordre et le silence.

Allura a ainsi surgi de sous le lit et s’est mise à émettre des sifflements hostiles, tout en lançant aux chatons un regard d’une grande sévérité. Surpris et intimidés, Elvis et Sunny ont instantanément compris le message et se sont aussitôt assagis.

@thecatfamily03 / TikTok

La scène a fait réagir de nombreux internautes, qui étaient à la fois amusés et impressionnés par l’attitude intransigeante de la chatte. Une sévérité accentuée par la lumière réfléchie par le tapetum lucidum de ses yeux.