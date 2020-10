Une jeune femme prend en charge un chaton errant sur le bord de la route, apeuré, il hurlait pour se faire entendre !

Terrifié et désespéré, un chaton a finalement trouvé la personne qui allait lui venir en aide et l’aider à grandir dans les meilleures conditions.

Fin septembre, Brittany, bénévole auprès de l’organisation Sparkle Cat Rescue en Caroline du Nord (Est des Etats-Unis) était au volant de sa voiture, quand elle a vu quelque chose surgir sur la route devant elle. Le petit animal était sorti du bois et avait traversé la chaussée à toute vitesse.

L’automobiliste pensait qu’il s’agissait d’un écureuil, mais elle a remarqué en regardant par le rétroviseur qu’il s’était arrêté au pied d’un arbre. Elle a alors décidé de faire demi-tour.

Lorsqu’elle s’en est approchée, elle a entendu les miaulements de détresse. C’était, en effet, un chaton femelle qui appelait à l’aide, rapporte LoveMeow. Britanny est allée se renseigner auprès d’une habitation à proximité, où on lui a expliqué qu’il y avait souvent des chats errants dans le secteur.

Ensuite, elle s’est accroupie pour attirer la petite chatte vers elle et celle-ci a aussitôt couru dans sa direction, comme si elle comprenait qu’elle était là pour l’aider.

Britanny l’a appelée Bubbles. Le chaton était très maigre et sale. Elle lui a donné un bain, puis à manger. Les jours suivant, elle lui donnait plusieurs petits repas pour ne pas bousculer son système digestif longtemps privé de nourriture. Son état global s’améliorait, tout comme son attitude. De plus en plus joyeuse, la petite Bubbles demandait constamment de l’attention et de l’affection.

Aujourd’hui, la jeune chatte est toujours chez Britanny, où elle passe son temps blottie contre son chien Chihuahua et ne cesse de ronronner.

Quand elle sera suffisamment grande, elle pourra être proposée à l’adoption et rejoindre ainsi sa nouvelle famille.

