Une femme recueille un chat "errant" qui lui montre sèchement qu'il n'avait pas besoin d'aide

Emma étant une amoureuse des animaux, elle a tout de suite décidé d’emmener chez le vétérinaire un chat croisé par hasard, pensant qu’il avait besoin d’aide. Il s’est avéré que ce n’était pas du tout le cas et que le félin faisait tout pour qu’elle s’en rende compte. En vain…

Emma, alias « @e.jayxx » sur TikTok, a partagé le 16 juin 2024 une publication comportant une série de photos montrant un chat manifestement mécontent d’être à ses côtés dans sa voiture. La jeune femme croyait bien faire, pourtant, en le recueillant. Elle était persuadée qu’il était errant ou que sa famille l’avait perdu.

Ce jour-là, Emma s’était arrêtée à une station essence au beau milieu d’une localité rurale après une très longue journée de travail. Un chat s’est alors approché d’elle en affichant une attitude particulièrement amicale. L’automobiliste avait le sentiment que ce matou s’était égaré et qu’il avait besoin d’aide.



@e.jayxx / TikTok

L’amoureuse d’animaux qu’elle est a alors fait monter le chat, qui semble être de race Bengal d’après sa morphologie et sa robe, à bord de son véhicule pour l’emmener chez le vétérinaire.

Il s’est avéré que l’animal était identifié et que sa famille résidait tout près de la station essence. Il n’était donc ni perdu, ni errant. « Quand ils m'ont dit qu'il habitait juste à côté de la station-service, j'ai réalisé que je l’avais en quelque sorte kidnappé, en fait », raconte Emma à Newsweek, qui relaie son post et sa rocambolesque histoire. « Je me suis sentie un peu idiote en comprenant ce que j’ai fait », poursuit-elle.

Le vétérinaire lui a suggéré de ramener le chat là où elle l’avait trouvé. C’est effectivement ce qu’elle a fait, avant de rentrer chez elle.

« Honnêtement, je pensais que je l'aidais »

Par la suite, en revoyant les images qu’elle avait capturées durant le trajet, elle s’est aperçue que le chat émettait des signes qui auraient dû lui mettre la puce à l’oreille et qu’elle avait mal interprétés sur le coup.

A lire aussi : Un chat devenu père de substitution pour 5 chatons orphelins dévoile sa journée type de papa poule (vidéo)



@e.jayxx / TikTok

Le Bengal hurlait de toutes ses forces, comme s’il essayait désespérément de lui faire comprendre d’arrêter la voiture pour qu’il puisse en descendre. « Honnêtement, je pensais que je l'aidais », confie l’intéressée dont la démarche était très vraisemblablement sincère.

Une sincérité à laquelle les nombreux internautes ayant vu ce post (1 million à ce jour) ont été visiblement sensibles. Beaucoup ont même été amusés par ce récit.