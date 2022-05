Une chatte rentre à la maison avec la langue mutilée, une opération chirurgicale longue et complexe s'impose pour la sauver

Une chatte prénommée Cleo a eu un bien mauvais tour. En revenant d'une sortie dans le jardin, ses propriétaires ont remarqué du sang autour de sa bouche. Arrivé chez le vétérinaire, le félin s'est retrouvé sur la table d'opération.

Lorsqu'ils se faufilent dans le jardin, nos amis aux longues moustaches et pattes de velours aiment s'adonner à l'art de chasse. Parfois, des accidents surgissent sans crier gare... À Lincoln, en Angleterre, Cleo n'a pas pu résister à la tentation d'attraper un oiseau. Dans la soirée, la chatte est rentrée à la maison avec des blessures graves.

Quand Callum Hedley et sa partenaire Kim Washbourn ont aperçu un liquide rouge sur son joli minois, ils l'ont emmenée d'urgence à la clinique vétérinaire Vets Now. « Je l'ai vue assise sur le rebord de la fenêtre et j'ai tout de suite compris que quelque chose n'allait pas, a déclaré le propriétaire de 26 ans, quand j'ai regardé de plus près, il y avait du sang autour de sa bouche et elle bavait constamment. Nous pensons qu'elle est partie chasser un oiseau et qu'elle s'est percé la langue. »

© Vets Now

Une longue nuit d'attente

Au cours de la consultation, les professionnels de santé ont découvert une blessure terrible. La langue de la chatte avait été pratiquement déchirée en 2. « La chirurgie était nécessaire, a expliqué la vétérinaire Claire Hill, après avoir effectué un examen approfondi et discuté des options avec les propriétaires de Cleo, nous avons pris la décision de poursuivre l'opération cette nuit-là. C'était une procédure très délicate où nous devions couper la partie endommagée de la langue, puis la reconstruire. »

L'intervention a duré plusieurs heures, rapporte le site web de Vets Now. Le couple, pétri d'angoisse, s'est tenu à côté du téléphone toute la nuit. Lorsque Callum et Kim ont reçu l'appel tant attendu, ils ont laissé s'échapper un long soupir de soulagement. Leur petit compagnon à 4 pattes bien-aimé avait survécu !

« Nous avions vraiment peur de la perdre, a confié la jeune femme de 27 ans, au début, elle était alimentée par sonde et nous ne savions pas si elle serait un jour capable de se nourrir ou de se nettoyer à nouveau. C'était une période tellement stressante, mais le personnel était génial. Ils étaient si attentionnés et ils nous ont laissés entrer pour rester avec elle pendant qu'elle se remettait de l'opération. »

© Vets Now

La chatte a repris le cours de sa vie

Au fil des semaines, la chatte a recouvré ses forces et s'est rétablie. D'après ses propriétaires, elle a recommencé à se nourrir et se toiletter « comme si de rien n'était ». Nous pouvons dire que la belle Cleo revient de loin !

Grâce à l'opération chirurgicale, aux nombreux soins reçus et à l'amour de sa famille, la chatte a repris son petit train-train quotidien. Nous espérons simplement – et ses propriétaires également – qu'à l'avenir, elle fera plus attention aux oiseaux !

© Vets Now