Une chatte errante franchit la porte d'une maison pour donner une chance à ses chatons de vivre une vie meilleure

Découverte et recueillie par des passants bienveillants, une chatte errante a pu mettre ses petits au monde dans des conditions optimales. Une association a ensuite pris la famille féline en charge.

Appelée Oreo par ses bienfaiteurs, une chatte errait dans les rues de Dundas, en Ontario (centre-est du Canada), alors qu’elle attendait des chatons. Des passants l’avaient remarquée avec son ventre bien rond et ont décidé de l’emmener chez eux.

Oreo avait des plaies infectées sur la poitrine et le cou. Par-dessus tout, elle avait besoin d’un endroit confortable et sécurisé pour accoucher et élever sa progéniture. Ses hôtes ont pris soin d’elle et lui ont aménagé un coin douillet, où elle a donné naissance à 5 adorables chatons, rapporte Love Meow.



Salty Animal Rescue / Instagram

Ils ont ensuite contacté l’association locale Salty Animal Rescue, qui a pris le relais. La chatte et ses petits ont ainsi été confiés à une famille d’accueil. Oreo se montrait amicale et affectueuse avec tout le monde dès les premiers jours. Elle semblait reconnaissante de cette aide qu’on lui offrait.



Salty Animal Rescue / Instagram

« Ils n'auront plus jamais besoin de vivre dans la rue et ne contribueront pas à la surpopulation de chats errants et sauvages dans notre communauté », se réjouissent Karly et Katelyn Saltarski, fondatrices de Salty Animal Rescue.

Tous adoptés !

Oreo était une excellente maman pour ses chatons. 2 semaines plus tard, ces derniers ont ouvert les yeux et commencé à explorer les environs. Leur mère ronronnait en permanence, notamment aux côtés de Chris, père d’accueil, et de Nood, la chienne de celui-ci.



Salty Animal Rescue / Instagram

Très vite, les chatons se sont attachés, eux aussi, Nood, qui s’est toujours montrée douce et patiente à leur égard.



Salty Animal Rescue / Instagram

Appelés Griswold, Clara, Tinsel, Juniper et Noel, les jeunes félins ont grandi. Il était temps pour eux comme pour leur génitrice de commencer leur nouvelle vie. Les chatons ont rapidement trouvé des familles aimantes. Oreo a été adoptée à son tour.

Salty Animal Rescue / Instagram