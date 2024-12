Une chatte devient la meilleure amie d'une Labrador qui refuse de manger si elle n'est pas à ses côtés (vidéo)

Peekaboo la féline tabby et Marlee la chienne étaient déjà d’excellentes amies. Elles sont devenues encore plus proches après des vacances au cours desquelles la Labrador avait vécu en meute. Elle avait notamment appris à manger en présence de ses compagnons et reproduit désormais ce comportement avec la minette.

Kacey, qui se fait appeler « @kesi_li », habite en Caroline du Nord (Etats-Unis). Sa famille comprend une chatte à la robe tigrée appelée Peekaboo et une femelle Labrador Retriever noire répondant au nom de Marlee.

Les 2 quadrupèdes sont d’inséparables amis, bien qu’appartenant à des espèces différentes. Kacey et son petit-ami avaient adopté Peekaboo en août 2021, puis Marlee au refuge Love Mutts Rescue situé à Raleigh.



Entre les 2 créatures, l’alchimie a été quasi immédiate. « Marlee et Peekaboo se sont rapidement entendues et on les voit souvent assises ensemble et profitant de la compagnie l’une de l’autre à la maison », explique, en effet, leur maîtresse à Newsweek.

La jeune femme de 28 ans est heureuse d’être aux premières loges pour témoigner de cette merveilleuse relation. « Peekaboo aime s’allonger sur le dos pour se détendre, ce qui indique qu'elle se sent en sécurité et en confiance dans son environnement ; elle laisse même Marlee renifler son ventre dans cette position », poursuit la propriétaire.

« La chatte est devenue son animal de soutien émotionnel »

L’attachement éprouvé par la chienne à l’égard de la chatte s’est renforcé après des vacances récentes lors desquelles elle s’était retrouvée entourée d’autres canidés. Marlee a adoré évoluer au sein d’une meute et a pris l’habitude de ne manger que lorsque ses congénères étaient à ses côtés.

A son retour, elle a reproduit ce comportement avec la chatte et leurs liens n’ont fait que se consolider.

Dans la courte vidéo ci-dessous, on peut voir la Labrador Retriever se nourrir en présence de Peekaboo, levant la tête pour s’assurer que cette dernière est toujours auprès d’elle :

« La chatte est devenue son animal de soutien émotionnel », peut-on lire dans cette publication relayée par Newsweek et devenue virale sur TikTok.