Une chatte déprimée après une grossesse difficile, se bat pour son chaton et adopte 2 chatons orphelins

Endeuillée par la perte de l’un de ses chatons et incapable d’en allaiter un autre, une chatte a retrouvé son instinct maternel grâce à l’aide d’une association. Ce qui lui a aussi permis de prendre 2 autres petits en danger sous son aile.

L’accouchement ne s’était pas bien passé pour Tiffany, une chatte prise en charge, début janvier, par l’association australienne The Mad Catters et sa fondatrice Tara. Elle avait donné naissance à une petite femelle, mais elle ne parvenait pas à accoucher du second chaton. Finalement, une césarienne a permis de débloquer la situation, raconte Love Meow.

Les 2 petits félins n’étaient toutefois pas sortis d’affaire. Tiffany ne produisait pas de lait. Tara s’est donc chargée de les nourrir pour les sauver. Hélas, quelques jours plus tard, l’un d’eux, appelé Pearl, est décédé. Sa sœur Diamond, elle, continuait de s’accrocher à la vie. Leur mère était traumatisée et ne pouvait pas s’occuper d’elle.

De génitrice traumatisée à maman dévouée

Malgré cela, Diamond allait de mieux en mieux grâce à Tara. L’attitude de sa génitrice à son égard a même changé. Un jour, Tiffany a réagi à ses pleurs et s’est empressée de la rejoindre. Elle a, dès lors, commencé à prendre soin de sa petite, réendossant ainsi son rôle de maman.

Entretemps, 2 chatons prématurés ont été amenés au refuge. Bolt et Dotti avaient été découverts dans un jardin et avaient besoin de soins en urgence. Tara s’est mise à les nourrir, réhydrater et aider à respirer en leur donnant de l’oxygène. En quelques jours, leur état de santé s’est considérablement amélioré.

La bénévole a laissé Tiffany les rencontrer. Dès l’instant où elle les a vus, la chatte les a adoptés. Elle les traite depuis de la même manière que Diamond. Elle a désormais 3 chatons à élever et elle le fait à merveille.

