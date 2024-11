Une automobiliste change le destin d'une dizaine de chats abandonnés dans un sac de transport sur une place de parking

Au Canada, une femme a découvert un sac de transport abandonné sur une place de stationnement pour camion. 10 chats, dont une mère et ses 5 petits, se tenaient à l’intérieur.

Alors qu’elle se dirigeait vers Vancouver, une conductrice a remarqué un sac de transport sur le bord de la route, qui avait été abandonné sur la place de parking d’un poids lourd.

« Elle s'est arrêtée et a été choquée de découvrir 10 chats, dont une mère et ses 5 chatons, ainsi qu’une chatte gestante », déclare Jodi Dunlop, directrice du centre animalier de la BC SPCA de Vancouver.

À la suite de cette découverte, la bonne samaritaine a immédiatement appelé son mari pour obtenir de l’aide. Ce dernier a contacté l’assistance de la SPCA de la Colombie-Britannique.

« Ils m’ont ensuite téléphoné, explique Jodi, la personne qui a trouvé les chats nous a informés qu’elle arriverait à Vancouver très tard lundi, trop tard pour que nous puissions les amener au centre. Ils ont donc passé la nuit chez elle et elle les a amenés le lendemain. »

Une fois arrivés entre les mains des bénévoles, les félins ont bénéficié d’un examen vétérinaire complet. Comme le révèle un article publié sur le blog de la BC SPCA, ils n’étaient pas identifiés.

Certains chats sont disponibles à l’adoption

« Heureusement, les chats sont tous en bonne santé, souligne Jodi, la mère allaitante et ses chatons ont été placés dans une famille d’accueil le lendemain de leur arrivée. Nous avons pu trouver une autre famille d’accueil pour la chatte gestante quelques jours plus tard. Elle a donné naissance à 5 chatons le jour de son arrivée. Cette gentille femme a sauvé plus de 10 chats, elle en a sauvé 15 ! »

Grâce à la belle action de cette automobiliste, tous les félins sont en sécurité et peuvent prendre un nouveau départ dans la vie.

Certains d’entre eux sont déjà proposés à l’adoption. Nous leur souhaitons beaucoup d’amour et de bonheur !