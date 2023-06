Une association recueille un chat blessé et dont la puce révèle qu'il est recherché depuis 10 ans

En portant secours à un chat mal en point, une association a découvert qu’il n’était pas errant et que sa famille le cherchait désespérément depuis une décennie.

Marcel va bientôt pouvoir rentrer chez lui. Il retrouvera ainsi sa maîtresse et sa maison qu’il avait quittées 10 longues années plus tôt. Un retour permis par sa puce d’identification, ainsi que par une bénévole et une vétérinaire dévouées, rapportait L’Impartial.

Dominique Le Du et son association Les Animaux du 27 sont basées à Etrépagny dans l’Eure. Le samedi 27 mai, la bénévole et conseillère municipale apprenait qu’un chat errant était en grande détresse dans la commune voisine de Bézu-Saint-Eloi. Un habitant le nourrissait depuis 8 ans.

Elle s’est aussitôt rendue sur les lieux, mais n’est pas parvenue à localiser le félin en question. La situation restait inchangée jusqu’au lendemain, quand on lui a signalé que l’animal s’était réfugié sous un véhicule.

Dominique Le Du a ainsi pu constater à quel point le chat était mal en point. Maigre, l’œil sévèrement atteint – probablement après avoir été percuté par une voiture – et présentant les symptômes du coryza (grippe du chat), il souffrait terriblement et refusait de se laisser approcher.



Dominique le Du / Facebook

Malgré tout, le quadrupède a pu être secouru et placé dans une caisse de transport. Emmené dans une clinique vétérinaire, il a été mis sous antibiotique et perfusion, car il était fortement déshydraté.

En l’examinant, la vétérinaire a également découvert qu’il était identifié par puce électronique. Ce qui lui a permis d’obtenir les coordonnées de sa propriétaire, qui habite une commune de la région parisienne.

Encore quelques jours en clinique avant le retour au bercail

Un message a été envoyée à la maîtresse. Quand cette dernière en a pris connaissance, elle est tombée de nues ; ce chat, c’est Marcel, ami félin qu’elle avait perdu 10 ans plus tôt.

A lire aussi : 2 chatons ont un coup de foudre réciproque lors de leur rencontre en famille d’accueil, et décident de ne plus se quitter (vidéo)

Après la fugue de l’animal, elle l’avait longtemps cherché avant de se dire que c’était peine perdue. La propriétaire de Marcel avait ensuite adopté un autre chat lui ressemblant, mais celui-ci est décédé il y a peu.

Marcel ayant encore besoin de soins, il a été décidé que la vétérinaire veille sur lui pendant quelques jours. Dès que son état de santé le permettra, c’est la praticienne elle-même qui se chargera de l’emmener chez lui, car elle connaît très bien la commune francilienne pour y être née.