Une adolescente mal dans sa peau reprend goût à la vie grâce à son chat

L'adolescence est une période difficile à vivre pour de nombreuses personnes. C’est le moment où l’on forge sa personnalité et sa confiance en soi. Georgie manquait d’aplomb et était incapable de s’apprécier à sa juste valeur. Mais l’arrivée d’un chat dans sa vie lui a fait voir les choses autrement.

Denis, un tabby sauvé avec sa mère, a été recueilli par la famille Wyatt et ses proches lorsqu’il n’était qu’un chaton. À l’époque, l’adolescente de la famille nommée Georgie n’avait que 13 ans et parvenait difficilement à prendre confiance en elle. Néanmoins, elle est parvenue à se voir dans le regard de son félin et sa vision a changé.

« J'avais 13 ans et j'étais en pleine phase de maladresse, avec des dents de lapin, des lunettes épaisses et une silhouette petite et fine » confiait-elle au Guardian. Mal à l’aise dans ses baskets, elle préférait s’effacer plutôt que de se faire remarquer par les autres jeunes.

© Georgie Wyatt

Un félin pas comme les autres

C’est à cette période que Denis est entré dans sa vie. Pour la jeune femme, il n’avait rien d’ordinaire et était d’ailleurs « le plus laid des chats de la famille » selon elle. Il n’était pas des félins devant lesquels tout le monde avait tendance à s’extasier : « Denis avait une apparence “différente”. Il avait des jambes courtes et arquées, un gros ventre et des oreilles de la taille d’une antenne parabolique » précisait Georgie.

Pourtant, la boule de poils était dotée d’un charisme inégalable grâce à sa personnalité. C’était un animal indépendant, qui n’avait besoin de personne pour mener à bien son existence. Il allait et venait comme bon lui semblait, ne se souciant aucunement des personnes qui l’entouraient.

© Georgie Wyatt

« Il ne se souciait pas de mon apparence »

Toutefois, en compagnie de Georgie, les choses étaient différentes. Il semblait très attaché à elle et lui témoignait son affection. L’adolescente se sentait bien en compagnie du félin, car elle pouvait être elle-même. Il a été une source d’inspiration pour elle et l’a aidée à doucement prendre confiance en elle : « Je suis devenue confiante, drôle et charismatique, tout comme Denis » déclarait-elle.

A lire aussi : Barry le chaton surmonte l'errance et la vulnérabilité pour devenir un jeune félin courageux et plein d'énergie

Il lui a permis de se lever chaque jour plus confiante pour affronter l’école et elle lui en est très reconnaissante. Les 2 ont partagé de belles années, puis Denis a quitté ce monde. Georgie a eu d’autres chats par la suite, mais aucun d’entre eux ne lui a apporté ce que son tabby lui a offert, malgré l’amour qu’elle leur a porté : « Grâce à Denis, j'ai accepté qui j'étais à l'intérieur et je l'ai laissé briller » concluait-elle.