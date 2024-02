Un ouvrier change la vie d’une chatonne errante et orpheline en lui tendant la main

Un bon Samaritain nommé Steve a découvert une jeune tabby errante de 8 semaines dans son entrepôt et a décidé de changer son destin. Confiée à l’association new yorkaise Sparkle Cat Rescue, la féline appelée Pandora a rejoint une famille d’accueil et n’en est plus jamais partie.

Il faut dire qu’elle fait fondre le cœur de ceux qui la croisent, dont Steve. Tandis qu’il était au travail, l’homme a remarqué cette petite boule de poils miauler et courir dans sa direction. Elle semblait affamée, mais surtout seule. Aucune mère, ni fratrie n’a été observée dans les environs, mentionnait Love Meow.

Sparkle Cat Rescue / Facebook

Elle cherchait un endroit sécuritaire

Conscient que Pandora n’avait nulle part où aller, ni personne sur qui compter, Steve lui a offert un peu de nourriture et d’eau dans son bureau. Le quadrupède s’est jeté sur ses gamelles sans hésiter, puis s’est endormi le ventre plein à côté de l’ordinateur. Tous les employés ont été touchés par l’animal et souhaitaient lui offrir le meilleur.

Ils ont donc contacté le Sparkle Cat Rescue afin qu’il soit pris en charge dans de bonnes conditions. C’est ainsi que la chatonne a posé les pattes chez Stephanie Grantham, présidente de l’organisme. La femme l’a accueillie temporairement, le temps qu’elle grandisse, puis qu’elle trouve sa famille pour la vie.

Sparkle Cat Rescue / Facebook

Sa bienfaitrice a eu le coup de foudre

En s’occupant de sa protégée, Stephanie Grantham est doucement tombée sous son charme. Les 2 ont noué un « lien unique » selon la sauveteuse, qui a commencé à se demander si elle souhaitait vraiment la laisser partir. En effet, l’âge de l’adoption arrivait et il était temps pour Pandora d’entamer sa nouvelle vie. Mais l’idée de se séparer d’elle n’enchantait pas Stephanie : « Il est rare que je veuille moi-même adopter une famille d'accueil car si d'autres ne sont pas adoptés, nous essayons de leur réserver une place » écrivait-elle sur Facebook.

Elle ne pouvait toutefois pas nier la connexion qui existait entre elles, et a finalement décidé de l’adopter officiellement. Pandora n’a donc plus jamais quitté la maison dans laquelle elle se sent si bien, et pourra passer le restant de ses jours avec sa maîtresse aimante.