Un message laissé devant un supermarché demande aux passants de ne pas se laisser abuser par le jeu d’actrice d’une petite chatte qui réclame de la nourriture

Actrice née, Lili sait attirer la sympathie des passants dans la rue pour recevoir des caresses et des friandises. Seul problème : la chatte en abuse et met même sa santé en péril. Ses maîtres ont alors décidé d’intervenir en plaçant une pancarte hilarante dans l’un de ses endroits favoris pour avertir les bons samaritains que la demoiselle n’avait nul besoin d’aide…

Pour une vie longue et heureuse, nos amis les félins ont besoin d’une alimentation adaptée à leurs besoins. Certains d’entre eux sont néanmoins gourmands et se moquent bien des problèmes d'obésité ou de diabète. C’est le cas de Lili, une maline petite chatte noire et blanche qui laisse volontiers penser aux personnes qu’elle croise dans la rue qu’elle est sans abri afin d’obtenir de la nourriture supplémentaire…

Un drôle de message

Déconcertés par l’attitude de cette petite profiteuse, les maîtres de la minette n’ont trouvé qu’un moyen pour limiter les en-cas de Lili : laisser un message d’avertissement dans l’un des endroits où la boule de poils a l’habitude d’attendrir les gens. Placée devant le supermarché Iceland sur Penny Lane à Liverpool (Angleterre), la pancarte demande avec humour d’ignorer la petite gourmande :

« S'il vous plaît, ne nourrissez pas le chat noir et blanc. Je m'appelle Lili et j'ai une maison sur Kenyon Rd. Je suis une actrice ! J'aime l'attention ! J'aime la nourriture ! C'est très gentil de votre part, mais s'il vous plaît, arrêtez de me nourrir, car je passerai moins de temps à la maison. Merci ! »

© Leo Clarke / Google Maps

Un chat célèbre dans son quartier

En voyant ce mot, un client du magasin n’a pas résisté à l'envie de prendre une photo, d’autant que Lili se trouvait justement à côté de la pancarte et semblait tout à fait contente de rester devant le magasin.

Posté sur Reddit et relayé par le Liverpool Echo, le cliché est rapidement devenu viral. Il a aussi suscité de nombreux commentaires de personnes qui avaient déjà croisé la route de la minette.

« La dernière fois que je l'ai vue, elle était assise au milieu du chemin, donc on ne peut s'empêcher de la remarquer et de penser qu'elle pourrait avoir besoin d'aide. La fois d'avant, elle se prélassait sur un morceau de carton comme une personne sans abri, avec plusieurs boîtes de nourriture pour chat ouvertes et vides (probablement pour se changer les idées et faire des rêves). C'EST une actrice. », a notamment écrit un témoin dans les commentaires.

« Pareil, elle est très amicale mais je pense que la moitié du problème est qu'elle s'assoit dans des endroits qui donnent l'impression qu'elle a besoin d'aide. », a ajouté une autre personne.

On ne sait pas si ses maîtres ont installé d’autres panneaux, mais maintenant que de nombreux habitants de son quartier connaissent son stratagème, il sera certainement plus compliqué pour Lili d’obtenir des friandises…