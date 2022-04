Un homme transporte des chatons dans les poches de son peignoir, les internautes attendris le proclament « meilleur papa chat » (vidéo)

De nombreuses vidéos d'animaux mignons nous mettent automatiquement de bonne humeur. Un utilisateur de Reddit a justement partagé une scène adorable : un homme transporte 2 chatons dans les poches de son peignoir.

Un amoureux des chats a été filmé alors qu'il transportait 2 petites boules de poils dans les poches de son peignoir. Dans une vidéo publiée sur le site web communautaire Reddit par @SnooCupcakes8607, nous pouvons voir l'homme entrer dans la chambre avec ses précieux « colis ». L'un des chatons saute sur le lit et commence à jouer.

Son camarade, quant à lui, préfère rester dans son nid douillet. Après tout, pourquoi se priver d'un écrin aussi doux et chaud ? « Alexander ne veut pas sortir », a déclaré son propriétaire

Au bout de quelques secondes, le jeune moustachu laisse échapper un bâillement et étire ses pattes pour se détendre. À ce moment-là, son humain préféré lui caresse délicatement l'une de ses pattounes.

Une belle relation entre l'homme et les chatons

Les animaux semblent habitués à être portés de la sorte et ont même l'air d'apprécier ! Le clip a reçu plus de 46 000 votes positifs à ce jour et près de 600 commentaires ont été déposés. La majorité des internautes, attendris par ce tendre spectacle, se sont mis d'accord pour élire cet homme « meilleur papa chat de tous les temps », a révélé Newsweek dans un article paru le 13 avril 2022.

« C'est vraiment adorable », a commenté un utilisateur de Reddit ; « J'adore la façon dont il tient sa patte », a confié un deuxième ; « Ce chaton de poche est tellement amoureux de lui qu'il est trop mignon », a estimé un autre.

Apparemment, l'homme qui se tient derrière la caméra aurait secouru et adopté les félins. « Après avoir sauvé les chatons, il n'ira nulle part sans eux », peut-on lire dans la légende de la vidéo. En somme, c'est un trio très soudé !

Au début du mois d'avril, Woopets avait relayé une autre vidéo dans laquelle cette même personne s'entraînait à faire des pompes. Son coach n'était autre que l'un de ses charmants protégés !