Un félin réticent se met progressivement à apprécier la compagnie de son frère canin, à condition qu’il ne bouge pas (vidéo)

Une utilisatrice de TikTok connue sous le pseudonyme olxvxa a partagé la relation naissante entre son chat et son chien. À ce stade, il est difficile de parler d’amitié, car le félin n’est pas encore prêt à ouvrir son cœur au canidé. Il fait toutefois des efforts maladroits pour se rapprocher de lui...

Depuis plusieurs années, olxvxa partage son quotidien avec un adorable toutou. Si celui-ci peut paraître impressionnant par sa stature et sa taille, il est en réalité une véritable crème et ne ferait pas de mal à une mouche. On le découvre d’ailleurs en train de sympathiser avec une mante religieuse dans une vidéo.

Une drôle d’amitié

Olxvxa a adopté une chatte après l’arrivée de son chien. Elle a laissé du temps aux animaux pour apprendre à se connaître et à s’apprécier. Chaque rapprochement était une petite victoire, mais la féline se montrait toujours réticente. Dans un autre clip relayé par MSN, on la voit toiletter la patte de son frère canin pendant que ce dernier est endormi : « Je pensais vraiment qu'elle apprenait à l'aimer » écrivait leur propriétaire, qui a vite déchanté en voyant la réaction de la féline.

Dès que le toutou s’est réveillé, celle-ci lui a adressé un violent coup de patte, comme si le moment de tendresse précédent n’avait jamais existé. La chatte tolérait donc la présence du quadrupède, mais uniquement s’il dormait.

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont été nombreux à commenter la réaction du félin : « Un chat fidèle à lui-même, c’est selon leurs conditions » affirmait un utilisateur de la plateforme, « Elle commence à l'aimer, elle ne veut juste pas qu'il le sache » plaisantait une autre personne.