Un expert en plomberie passe 4 heures à aider une association qui voulait sauver un chaton mal en point

Au cours du mois d’août, les experts de Dyno-Rod – une entreprise proposant des services de plomberie et de vidange – ont porté secours à une famille de chats. Les 5 chatons et leur maman erraient à proximité d’une autoroute.

Le 13 août, les experts de Dyno-Rod ont reçu un appel à l’aide de l’association Teddies Friends Cat Rescue. Cette dernière essayait depuis plusieurs jours d’attraper un chaton coincé dans un vieux lampadaire désaffecté près d’une autoroute.

Ses 4 frères et sœurs, ainsi que sa maman, avaient été sauvés de l’errance. Il ne restait plus que cette petite boule de poils pour compléter la famille féline.

Comme le rapporte Swindon Advertiser, qui a consacré un article à cette histoire, l’ingénieur Matt Wilshire s’est rendu sur place et a utilisé un équipement spécialisé pour localiser précisément le jeune chat.

L’opération de sauvetage a duré 4 heures

« Matt a été patient et souple, essayant tout ce qu’il pouvait pour sauver le chaton et refusant de partir jusqu’à ce qu’il soit retiré en toute sécurité du lampadaire, peu importe le temps que cela prendrait », déclare Joanne de Teddies Friends Cat Rescue.

Grâce à cette belle collaboration, le petit félin au pelage blanc et roux a été secouru ! Âgé d’environ 4 ou 5 semaines, il n’affichait que 500 grammes sur la balance. De plus, il y avait un gonflement important et des écoulements au niveau de ses yeux.

À la suite de l’opération de sauvetage, qui a duré 4 longues heures, le rescapé a été emmené directement chez un vétérinaire pour recevoir un traitement urgent.

Les chats ont trouvé leur famille pour la vie

Quelques semaines plus tard, le chaton qui avait élu domicile dans un vieux lampadaire a été affectueusement nommé Dyno en hommage à l’entreprise Dyno-Rod qui l’a sauvé. Après avoir vécu les affres de l’errance, il a été chouchouté par les membres de l’association Teddies Friends Cat Rescue.

« Grâce au travail incroyable effectué par l’équipe de sauvetage, tous les chatons ont trouvé un futur foyer pour toujours », indique un porte-parole de l’organisation.

Nous sommes heureux de savoir les chats en sécurité !