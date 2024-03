Un chaton reconnaissant d’avoir été sauvé couvre sa bienfaitrice de cadeaux à longueur de temps

Quand Milo a été pris en charge par l’organisme de sauvetage canadien Chatons Orphelins Montréal, il n’ouvrait même pas encore les yeux. Sa vie ne tenait qu’à un fil et pourtant, il s’est battu pour respirer. Le petit miraculé a déjoué tous les pronostics et, comme s’il savait à quel point il était chanceux d’avoir été sauvé, a gardé une immense reconnaissance envers ses bienfaiteurs.

Il faut dire que cette boule de poils revient de très loin. Un bon Samaritain l’a découverte seule dans la rue, tétanisée par le froid et la faim. Elle n’avait pas de mère dans les parages, mais à son très jeune âge, avait besoin d’une présence permanente pour survivre.

Un nouveau-né avec une incroyable volonté de vivre

Les membres du Chatons Orphelins Montréal ont été appelés à l’aide et ont rencontré ce minuscule animal en détresse : « Nous l'avons appelé Milo et il était si petit, ne pesant que 102 grammes. Il était aussi couvert de terre » témoignait un porte-parole relayé par Love Meow. Le jeune Milo a été placé dans une famille d’accueil pour reprendre des forces.

Sa bienfaitrice s’est occupée de lui jour et nuit : « Milo s'est rapidement attaché à sa mère adoptive Milena qui le nourrissait toutes les 2 heures et lui donnait toutes les chances de survivre ». Finalement et contre toute attente, Milo a repris du poids et s’est progressivement rétabli. Il a franchi toutes les étapes de son développement avec brio et est devenu un jeune chat équilibré.

@comrescuemontreal / Instagram

Un félin reconnaissant

Milo s’est beaucoup attaché à ses hôtes. Il réclamait constamment leur attention et leur amour : « Milo aime rester proche des siens, sinon il miaule et les cherche ».

A lire aussi : Cet affectueux chat sans oreilles de 12 ans recherche une famille qui saura l’accepter comme il est

Afin de montrer son affection aux personnes qui l’ont sauvé, il déposait constamment des petits objets à leurs pieds. Pour certains spécialistes, ces cadeaux sont un témoignage de considération pour les maîtres. Milo était épanoui, heureux d’être si bien entouré et son bonheur a continué lorsqu’une famille est venue le chercher pour l’adopter : « Il est arrivé seul, sans maman, maintenant il a une famille aimante et toute l'attention qu'il a toujours désirée » concluait l’organisme de sauvetage.