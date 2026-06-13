Un chaton piégé sous une bouche d'égout depuis plusieurs jours est sauvé quelques heures avant l'arrivée d'une tempête

Coincé depuis plusieurs jours sous une bouche d’égout, un chaton miaulait de toutes ses forces pour obtenir de l’aide. Alertée de la situation, l’association américaine Liberation Cat House a déployé une équipe de secours sur les lieux. Après le sauvetage, le jeune félin de 5 mois a été placé en famille d’accueil.

Alors qu’il promenait son chien, un couple a entendu de faibles miaulements provenant d’une bouche d’égout. Comme la fourrière et les pompiers n’ont pas pu atteindre l’animal piégé sous terre, les bons samaritains ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que l’association Liberation Cat House, basée à Orlando en Floride, a découvert l’histoire et a envoyé une équipe sur les lieux.

« Je ne pourrais jamais oublier ce pauvre bébé qui criait à l'aide », confie un bénévole à la rédaction de Love Meow. Pour repérer le petit félin, les secouristes ont suivi ses miaulements qui résonnaient dans l’égout. L’atteindre était, en revanche, plus compliqué…

© Larissa Dub & Alyssa

Un chaton de 5 semaines seulement

Comme l’expliquent nos confrères, les sauveteurs ont soulevé la plaque d’égout et ont descendu une cage contenant du thon pour attirer le jeune animal. Mais ce dernier était trop effrayé pour s’y aventurer.

© Larissa Dub & Alyssa

Après avoir testé plusieurs solutions pendant 3 heures, ils ont finalement découvert que le chaton (une femelle) avait résolu le problème de lui-même. Il avait fini par s’installer sur la couverture qui recouvrait la cage.

« Ce bébé n’a que 5 semaines environ, alors toute cette histoire a dû être terrifiante pour elle, souligne Alyssa, bénévole au sein de l’association, quelques heures seulement après l'avoir sortie de la bouche d'égout, une énorme tempête s'est abattue sur Orlando ; nous l'avons vraiment sauvée de justesse. »

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Stormy s’épanouit en famille d’accueil

Baptisée Stormy, la jeune chatte s’épanouit désormais en famille d’accueil. « À peine une heure après son sauvetage, elle explorait déjà les environs sans crainte et ronronnait à tout rompre, déclare cette dernière, quel petit bébé résilient ! »

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Après avoir vécu des épreuves terribles dans l’obscurité, l’ex-va-nu-pattes passe son temps à s’amuser et à savourer les témoignages d’affection de sa bienfaitrice. Quand elle sera suffisamment âgée, Stormy sera proposée à l’adoption. Une nouvelle aventure commencera alors pour elle !

© Larissa Dub & Alyssa