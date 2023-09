Un chaton miraculé devient l'allié émotionnel d'une jeune fille atteinte de stress post-traumatique (vidéo)

Jean Paul est un survivant. Lorsque ce chaton est arrivé au Best Friends Lifesaving Center, un refuge de Salt Lake City (États-Unis), les bénévoles et les vétérinaires ne lui donnaient plus que quelques heures à vivre. « Il était froid et léthargique », ont précisé les membres du refuge à Fox News.

Son état de santé était particulièrement préoccupant, mais les soignants se sont empressés d’intervenir. Grâce à eux, Jean Paul a repris du poil de la bête en l’espace de quelques jours. Ce fut un véritable miracle aux yeux de tous !

Best Friends Animal Society / Facebook

Le foyer de ses rêves

Suite à cela, Jean Paul a passé un certain temps dans une famille d’accueil, puis il a été adopté à l’aube des fêtes de Noël dans le foyer de ses rêves. Là-bas, il a fait la rencontre d’Emily et de ses filles, et de Knox, un Shih Tzu auquel il adore « faire des câlins ».

Best Friends Animal Society / Facebook

Son adoptante a expliqué qu’au début, Jean Paul était « timide » et qu’il « se faisait souvent bousculer » par Knox. Heureusement, les choses se sont apaisées au fil du temps. « Nous voulions un chaton qui avait subi des traumatismes, comme nous, précise Emily. Il y a tellement de choses que nous aimons au sujet de Jean Paul. »

Best Friends Animal Society / Facebook

« Il est incroyablement intelligent, poursuit-elle. Il peut ouvrir des portes, et quand je l’ai vu pour la première fois, je n’arrivais pas à y croire ! »

Un soutien émotionnel

Jean Paul est également une source de joie pour les filles de sa maîtresse. L’une d’entre elles souffre d’un trouble de stress post-traumatique, et trouve un véritable réconfort dans la présence du félidé. « Elles se confient à lui quand elles en ressentent le besoin, il s’assoit et il les écoute, puis il dort avec elles tous les soirs. Il leur a appris à être plus responsables, car elles sont chargées de nettoyer la litière et de le nourrir », raconte Emily.

« Notre vie serait tellement différente si Jean Paul n’avait pas été là… Il nous a apporté tant de bonnes choses que je ne peux pas les nommer », a conclu sa maîtresse, éternellement reconnaissante de l’avoir rencontré.