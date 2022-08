Un chaton handicapé abandonné par sa mère sauvage se voit offrir une seconde chance au refuge

Un individu a trouvé sur sa propriété un chaton noir et blanc aux pattes difformes. La pauvre bête était seule, sa maman l’ayant abandonné au moment où elle avait déplacé sa portée.

L’homme a donc contacté l’association Steinbach and Area Animal Rescue (SAAR) située à Manitoba au Canada. C’est la directrice médicale et la coordinatrice des accueils de l’établissement, Raelle, qui l’a pris sous son aile. « Il avait environ 5 semaines à l'époque, mais il avait l'air plus petit. Il était si précieux et minuscule », a déclaré la femme à Love Meow.

Une attention 24 h / 24

Raelle n’a pas fait cas du handicap du malheureux et l’a nourri à fréquence régulière pour qu’il reprenne des forces. Elle l’a également placé dans la poche en polaire d’un pull-over afin de le réconforter.

« Je l'ai porté avec moi autant que possible pour le garder au chaud et l'aider à se sentir en sécurité. Quand je ne l’avais pas sur moi, il dormait recroquevillé autour d'un panda en peluche », a expliqué Raelle.

Le chaton sauvage, nommé Professeur X, s’est très vite socialisé. Il miaulait pour attirer l’attention de sa mère adoptive et la remerciait avec ses plus forts ronronnements.

Professeur X est né avec les pattes antérieures et des doigts déformés en raison d’une malformation congénitale. « Il a un coussinet et un orteil partiels sur la face extérieure de ce qui serait ses coudes. Les orteils sur ses pieds avant sont également un peu étranges, mais cela n'a aucun impact sur sa santé », a précisé Raelle.

Il a en effet des difficultés à grimper sur le canapé ou à monter les escaliers, mais sait cependant demander de l’aide à sa bienfaitrice.

A lire aussi : Un homme retrouve son chat alors qu'il le croyait disparu à jamais après l'incendie de sa maison

Quelque temps plus tard, le groupe de sauvetage est parti à la recherche de la famille de Professeur X. Son frère et sa sœur ont ainsi pu être secourus à leur tour. La mère sauvage, quant à elle, a été capturée dans l’unique but de la stériliser. Elle a ensuite été relâchée dans son habitat.

« Les chatons étaient très heureux d'être réunis », a confié Raelle.

Bientôt, la petite troupe sera prête à partir pour de nouvelles aventures. En attendant, les bébés profitent pleinement ensemble auprès du gros matou de Raelle qui prend soin d’eux.