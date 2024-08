Un chaton errant surprend un travailleur de nuit en s'accrochant à son pantalon et "l'élu" comprend qu'il n'a pas d'autre choix que de le recueillir (vidéo)

Cet homme qui travaille la nuit a récemment partagé sur son compte X (anciennement Twitter) une vidéo montrant sa rencontre avec son ami, un chaton roux errant.

Le jeune minet « vient juste d’apparaître devant mon lieu de travail. Je ne sais pas quoi faire et tous ceux que j’aurais appelé à ce sujet dorment comme le font tous les gens normaux [à cette heure-ci] », indiquait l’intéressé.

Dans la séquence que Matt Ramsey a filmée et que relaie PetHelpful, on peut voir le chaton s’agiter autour de lui tout en miaulant. Il essaie même de s’agripper à son pantalon pour escalader ses jambes et ainsi être sûr d’avoir toute son attention. L’homme avait l’impression que cette adorable créature l’avait spécifiquement choisi.

Umm… so this just showed up outside my work… I have no idea what to do and everyone I would call about it sleeps like normal people… pic.twitter.com/BTfBAGjGcx