Un chaton errant et maigre se lie d'amitié avec le chat de sa famille d'accueil

© Haneen Alrabeah

D’abord quelque peu méfiante, une chatte a fini par accepter le chaton que sa maîtresse accueillait après son sauvetage. Les 2 félins sont même devenus d’inséparables amis.

Laila D'Souza est la fondatrice de la Winston Memorial Foundation, une organisation qu’elle avait créée en hommage à son chat décédé Winston. Après avoir fait ses études aux Etats-Unis, elle était revenue dans son Koweït natal, où elle continue de porter secours aux animaux en détresse.

Il y a quelques semaines, elle avait recueilli un chaton découvert dans un parc. Il était l’unique survivant de sa portée et sa mère s’était volatilisée. Laila D'Souza l’a appelé Thor en raison de son caractère de battant. Il a ensuite été confié à Haneen Alrabeah, mère d’accueil pour la Winston Memorial Foundation.

Haneen Alrabeah

Extrêmement maigre et fragile à son arrivée, Thor a progressivement gagné des forces et du poids, grandissant à vue d’œil. Il était prêt à être présenté à la chatte de la famille, Alani. Si le jeune félin était enthousiaste à l’idée de la rencontrer, le sentiment ne semblait pas réciproque. Thor a toutefois « continué à l’approcher, même lorsqu’elle sifflait et grognait », raconte Haneen Alrabeah à Love Meow. Il avait décidé qu’elle serait son amie et était prêt à tout pour y parvenir.

Haneen Alrabeah

Un modèle et une source de réconfort pour le chaton

La persévérance de Thor a payé. Alani a commencé à l’accepter. Ses sifflements et grognements ont peu à peu laissé place aux ronronnements et aux séances de toilettage mutuel. Elle s’est même attachée à son jeune congénère.

Haneen Alrabeah

Le chaton se sent en sécurité à ses côtés. Il l’observe, l’imite et la suit. Grâce à Alani, il apprend tout ce qu’il doit savoir pour devenir un chat adulte heureux et équilibré. Thor sera bientôt prêt pour l’adoption, mais d’ici là, il entend bien profiter le plus longtemps possible de la merveilleuse amitié qui le lie à son aînée.

Haneen Alrabeah