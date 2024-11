Un chaton coincé dans les canalisations d'un magasin retrouve la liberté au bout de 4 jours et séduit le gérant

Pascal Moallic est le gérant du magasin « Au Vide Grenier » à Ploërmel dans le Morbihan, mais aussi, depuis peu, le propriétaire d’un magnifique chaton qu’il a contribué à sauver alors que celui-ci était en très mauvaise posture. Comme le rapportait Ouest France, en effet, le petit félin a été secouru après s’être retrouvé pris au piège dans les canalisations de la boutique pendant 4 jours.

Tout avait commencé le lundi 28 octobre 2024. Ce jour-là, alerté par des miaulements qu’il entendant dans son établissement, Pascal Moallic avait appelé les secours. 15 sapeurs-pompiers, dont les membres d’une équipe de Sauvetage et déblaiement basée à Lorient, étaient arrivés sur les lieux pour tenter de libérer le jeune minet.

Malgré les moyens déployés, notamment une mini-caméra, et 6 heures de travail acharné, les soldats du feu avaient dû repartir bredouilles.

La petite créature continuait de crier son désespoir. Pascal Moallic ne pouvait pas rester les bras croisés face à sa détresse. Le sergent Huau non plus d’ailleurs. Bien décidés à mettre fin au calvaire du chaton, ils ont obtenu le feu vert du propriétaire du local pour casser une dalle.

Grâce à l’ouverture ainsi créée dans le sol du magasin le vendredi 1er novembre, les 2 hommes ont pu accéder à l’emplacement de l’animal à la robe tigrée pour lui donner à manger dans un premier temps, puis pour le faire enfin sortir de la canalisation.

« Il se plaît bien ici et joue avec notre chien »

Le chaton était finalement en sécurité après 4 jours de peur, de fatigue et de faim. Depuis, il reçoit soins et réconfort de la part de Pascal Moallic qui est véritablement tombé sous son charme et s’attache de plus en plus à lui.

Pascal Moallic / Ouest France

« Il était très stressé pendant les premiers moments avec nous. Mais depuis, il se plaît bien ici et joue avec notre chien », raconte l’intéressé à Ouest France.

L’adoption du petit miraculé était dans l’air. Pascal Moallic devrait l’officialiser très prochainement.