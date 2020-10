Un chat téméraire prend la défense d'un garçon, violemment attaqué par un chien (Vidéo)

Attaqué et déséquilibré par un chien, un petit garçon a été sauvé in extremis par un chat. Sans l’intervention du félin, l’enfant aurait pu être très sérieusement blessé.

L’attaque d’un enfant par un chien en pleine rue dont il est question ici aurait vraisemblablement eu lieu cet été. Les images n’ont toutefois ressurgi que tout récemment, le 8 octobre dernier. Elle se serait, par ailleurs, déroulée au Brésil, d’après les faits rapportés par le média britannique Daily Star et relayés par Sputnik.

La scène a été filmée grâce à une caméra de surveillance installée dans la rue. La vidéo, postée sur Twitter, montre comment le petit garçon a été sauvé par un chat.

Les images permettent de voir tout d’abord le chien courir autour d’une voiture en stationnement, puis passer devant le garçonnet. Ce dernier ayant sans doute pris peur, il s’est mis à jeter des pierres dans sa direction. Ce n’était évidemment pas la meilleure chose à faire.

Le canidé y a réagi en s’en prenant à l’enfant, qu’il a fini par déséquilibrer et faire tomber. On pouvait alors s’attendre au pire. Le petit garçon était totalement à sa merci, mais il s’en est finalement sorti grâce au chat que l’on voit surgir en bas de l’écran.

Extrêmement courageux, le félin a foncé sur le chien, dont il a ainsi détourné l’attention du bambin. Le chat a ensuite réussi à s’échapper et une personne, qui semblait porter un bébé dans les bras, est venue récupérer le garçon encore à terre.

