Un chat sauvé par un couple accueille tendrement son humain après une longue absence (vidéo)

D’aucuns pensent que les chats sont moins enclins à exprimer leur affection que d’autres animaux de compagnie, dont le chien par exemple. Pourtant, ils sont très attachants eux aussi et savent faire comprendre à leurs humains que ces derniers comptent pour eux et qu’ils tiennent à eux.

Le comportement de Lloyd, un adorable chat à la robe noire, à l’égard de son maître en est une belle et émouvante illustration.

On peut voir ce « puma » - c’est ainsi que le surnomme sa famille – à l’œuvre dans une vidéo postée sur TikTok. Mise en ligne le dimanche 21 mai sur le réseau social, la séquence en question a suscité des centaines de milliers de vues.

La scène a été filmée par Jana, la propriétaire du superbe félin. Elle explique que le maître de Lloyd s’était longuement absenté. Il était, en effet, en déplacement pendant 10 jours. Une éternité pour le quadrupède, qui attendait impatiemment le retour de cet homme qui lui manquait terriblement.

Quand il est enfin rentré, le chat s’est précipité vers lui et ne l’a plus lâché d’une semelle. Dans la vidéo, on le voit blotti contre lui en permanence, comme s’il cherchait à rattraper tout le temps perdu et avait peur de le voir repartir.

Blessé à l’arme de chasse

Son attachement à ces personnes est d’autant plus compréhensible quand on sait qu’elles l’ont aidé à renaître. Lloyd s’est effectivement remis d’une vie passée traumatisante grâce à leur aide.

« Peu de temps après l'avoir adopté, nous avons découvert qu'il avait reçu un plomb dans la patte tirée d’un fusil, raconte Jana à ce propos à Newsweek. Nous étions horrifiés par le fait que quelqu’un ait pu faire une chose pareille, et si tristes qu'il ait dû se débrouiller seul avec une patte blessée ».

@lloydtheblackcat / TikTok

« Nous pensons que le fait de l'avoir adopté, de prendre soin de lui après l'opération et de lui donner beaucoup d'amour a renforcé nos liens, poursuit-elle. Il nous aime et nous l'aimons. Il est notre famille ».