Un chat intrigué par la nouvelle imprimante de sa maîtresse décide de s'asseoir dessus et crée une véritable oeuvre d'art

Rhea Montavon est la propriétaire d’un magnifique chat tuxedo répondant au nom de Gibby. En fait, c’est lui qui l’avait choisie lorsqu’elle avait visité le refuge où il vivait. La jeune femme avait compris, dès leur rencontre, qu’ils étaient faits l’un pour l’autre et elle n’avait pas eu à réfléchir bien longtemps avant d’officialiser son adoption.

A partir de ce moment-là, Rhea Montavon et Gibby sont devenus d’inséparables amis. Le félin la suit absolument partout et s’assure d’être à ses côtés quoi qu’elle fasse, y compris lorsqu’elle travaille à la maison.



Rhea Montavon

Le chat avait pris l’habitude de s’amuser avec l’imprimante de sa propriétaire. L’une de ses activités ludiques favorites consistait, en effet, à jouer avec les feuilles pendant qu’elles sortaient de la machine.

Récemment, Rhea Montavon a acheté une nouvelle imprimante comprenant une photocopieuse. Dès qu’elle l’a amenée à la maison, elle a voulu l’essayer. Gibby avait manifestement envie de la tester, lui aussi. Dès qu’elle a soulevé le couvercle de la photocopieuse, le chat a bondi dessus pour se coucher sur la vitre.

Sa maîtresse a compris qu’il n’avait l’intention d’en redescendre que si elle la mettait en marche. « Il a regardé très attentivement et je l'ai caressé pour m'assurer qu'il n'avait pas peur, raconte Rhea Montavon à The Dodo. Cela ne le dérangeait même pas. Une fois l'impression commencée, il s'est simplement allongé et a regardé le papier sortir. »



Rhea Montavon

« J'ai vraiment adoré »

Le résultat l’a complètement abasourdie. L’imprimante a, en effet, produit 2 photos adorables des pattes et du bout de la queue de Gibby sur fond noir.

« J'ai vraiment adoré » dit-elle. Au point d’avoir décidé d’encadrer l’image et de l’accrocher au mur.

Rhea Montavon

Rhea Montavon est ravie d’avoir créé ce chef d’œuvre en collaboration avec Gibby, mais elle s’abstiendra de recommencer, car cela lui a été coûteux en ressources. « J'ai utilisé environ 75 % de l'encre noire dès le départ », indique-t-elle à ce propos.