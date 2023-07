Un chat errant se prend d’affection pour un chien de son quartier et lui rend visite tous les jours (vidéo)

Bubba est un chat errant qui rend visite à tous les habitants de son quartier, mais il semble y en avoir un qui a attiré son attention plus que les autres. Le matou a jeté son dévolu sur la belle Coconut, un Berger Australien, et cela n’a pas laissé ses maîtres indifférents !

Cay et son compagnon sont les heureux propriétaires de Coconut, une Berger Australien, et de 2 chats d’intérieur. Le jeune couple promène régulièrement sa chienne dans le quartier, et très rapidement, un visiteur improbable a décidé de se joindre à eux.

Un matou affectueux

« Alors que nous étions en train de nous promener, un chat a commencé à nous suivre, explique Cay à The Dodo. Coconut l’a reniflé et, l’instant d’après, il s’est mis sur le dos. Il miaulait vers elle et il ronronnait. »

Après cette première rencontre, le chat tigré a accompagné Coconut et ses maîtres à chacune de leurs balades quotidiennes. Cay pensait que le matou appartenait à l’un de ses voisins, mais ce n’était pas le cas.

Il s’agissait d’un chat errant, que tout le monde connaissait et nourrissait dans le quartier. « Chacun a son propre nom pour lui. Nous l’appelons Bubba », a déclaré Cay.

Un lien fusionnel

Bubba sait où vit Coconut et a pris l’habitude de venir jouer avec elle lorsqu’elle se trouve dans son jardin. « S’il nous entend [dehors], il saute par-dessus la clôture et ils se mettent immédiatement à jouer. Presque tous les jours, il joue avec Coconut », raconte Cay.

Cette dernière a été impressionnée par le côté amical de Bubba. En effet, Cay est déjà propriétaire de 2 chats, mais aucun d’entre eux n’a voulu jouer avec Coconut jusqu’à présent. « Je pense que Bubba et Coconut cherchaient tous les 2 de l’amour et de la compagnie, et je suis vraiment heureuse qu’ils l’aient trouvée l’un chez l’autre », a-t-elle déclaré.

Un chat fait pour l’extérieur

Puisque Bubba n’a connu que la rue, Cay a d’abord hésité à le faire entrer chez elle. Dans un premier temps, elle l’a laissé entrer, tandis que ses autres chats et Coconut étaient gardés dans une pièce séparée.

Cay a toutefois vite compris que cela n’était pas fait pour lui. « Il est très nerveux à l’intérieur, et je le trouve souvent en train de miauler près des portes, attendant que je le fasse sortir. Nous le nourrissons à l’intérieur pour qu’il se sente plus à l’aise, mais en général, il ne mange pas tant que nous ne l’avons pas laissé entrer dans le garage. »

Au bout de quelques mois, Cay et son compagnon ont réussi à « passer une soirée entière » avec Bubba à l’intérieur. « Finalement, il est retourné dehors pour la nuit, mais nous l’avons trouvé sur le canapé de la terrasse au matin… J’espère que c’est un signe qu’il s’aventurera à l’intérieur plus souvent ! »

L’entente entre Bubba et les 2 chats du foyer n’est pas encore au beau fixe, mais Cay « y travaille toujours ». En attendant, le félin continue à passer du bon temps avec sa chère et tendre Coconut, ce qui semble être tout ce dont il a besoin pour être heureux.

