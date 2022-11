Un chat disparaît dans la nature pendant 2 mois et laisse ses humains dans l'attente d'un miracle

Gustophe le chat est rentré à la maison sain et sauf, près de 2 mois après s’être volatilisé au beau milieu de la nature sauvage, rapportait Rocky Mountain Outlook Today.

Agé de 6 ans, Gustophe avait été adopté par Jody Hudey et son fils Dolphis Seguin alors qu’il avait 2 ans et demi. Il vivait alors dans un refuge situé non loin de chez eux à Winnipeg, dans le Manitoba (Canada), après avoir été recueilli comme chat errant.

Le 31 août dernier, il accompagnait ses humains en camping sur l’aire de Spray Lakes West, au bord du lac de barrage Spray Lakes Reservoir. C’est au cours de cette nuit-là qu’il avait disparu. Jody et Dolphis ne s’en étaient aperçus qu’à leur réveil le lendemain matin. Pourtant, le félin avait son harnais, était attaché par sa laisse et dormait dans leur sac de couchage. Il avait réussi à se libérer pour s’aventurer dehors, avant de se perdre.

Le duo est resté 4 jours de plus sur place pour le chercher, mais Gustophe restait introuvable. 2 habitantes locales, Lisa Young et Diane Borland Venner, ont proposé leur aide dès qu’elles ont appris ce qui s’était passé.

Des caméras et une cage piège installées

Elles ont installé des caméras dans le secteur, après avoir obtenu le feu vert des autorités, puis ont passé des journées et des nuits entières à scruter leurs écrans. Le mardi 18 octobre, Lisa Young a repéré du mouvement sur son moniteur. C’était bien un chat. Elle ne pouvait toutefois pas encore confirmer qu’il s’agissait de Gustophe.

Diane Borland Venner et son mari ont aussitôt placé une cage piège à l’emplacement indiqué. Finalement, le vendredi 21 octobre, Gustophe s’y est laissé enfermer. Ses sauveurs sont vite allés le récupérer, puis ont appelé Jody pour lui annoncer la nouvelle.

Emue et soulagée, elle a refait le long voyage de près de 1500 kilomètres pour retrouver son chat et le ramener à la maison.





Gustophe a survécu seul pendant 54 jours, alors qu’il aurait pu être attaqué par un coyote, un loup ou même un ours. Il en est revenu indemne, simplement amaigri.

