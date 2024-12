Un chat d'intérieur disparaît dans la nature pendant 6 semaines et revient conforté dans sa conviction qu'il n'est pas fait pour vivre dehors (vidéo)

Hoss n’avait pas l’habitude de s’aventurer dehors, mais ce chat a surpris toute sa famille en fuguant et en restant introuvable pendant 6 longues semaines. Inquiets, ses humains l’ont longtemps cherché et ont même commencé à désespérer jusqu’à son retour aussi soudain et étonnant que sa disparition.

Alexis Bostrom, alias « @klassykalexis » sur TikTok, s’est servie du réseau social pour raconter la mésaventure de Hoss, l’ami félin de sa mère.

Hoss est un chat d’intérieur. Sa famille n’avait donc pas l’habitude de le voir sortir. C’est pourtant ce qu’il a fait récemment. Les Bostrom se sentaient complètement démunis. Leurs recherches n’ont rien donné et l’animal ne donnait aucun signe de vie. Ils craignaient le pire pour le quadrupède à la robe rousse.

D’après Newsweek, en effet, Alexis Bostrom et son mari Nels pensaient ne plus revoir Hoss. C’était sans compter le don qu’il semblait avoir soudainement développé pour surprendre ses humains. Aussi mystérieusement et brusquement qu’il était parti, le chat est réapparu dans la cour à l’avant de la maison.

« Nous étions surpris, car nous commencions à perdre espoir », raconte Alexis Bostrom. Hoss n’était cependant pas au mieux de sa forme. « Quand nous l’avons retrouvé, il était amaigri et faible », dit @klassykalexis.



@klassykalexis / TikTok

Le chat était durement marqué par son mois et demi d’errance, aussi bien sur le plan moral que celui physique. Son oreille blessée pendait et il lui manquait un morceau de queue. A son retour, Hoss a passé un long moment assis, tête baissée, comme s’il regrettait amèrement son escapade et réalisait qu’il n’était pas fait pour vivre dehors.



@klassykalexis / TikTok

Hoss va mieux, mais n’est apparemment plus un chat d’intérieur

Les Bostroms l’ont emmené chez le vétérinaire. Fort heureusement, il ne souffrait de rien de grave et a pu se rétablir. Aujourd’hui, il se porte nettement mieux. Les membres de sa famille sont heureux d’avoir retrouvé le Hoss qu’ils connaissaient.

« Il a repris du poids et de la masse musculaire. Une partie de son oreille et de sa queue est tombée, mais elle est guérie », détaillent les Bostroms.

Le plus étonnant, c’est que malgré cette mauvaise expérience, Hoss a de nouveau essayé de sortir. C’est ce qu’Alexis Bostrom a révélé dans une publication ultérieure. « Apparemment, il a des affaires en suspens à régler là-bas », peut-on y lire.