Un chat blessé révèle une balle dans sa patte lors des examens, mais se rétablit grâce aux soins vétérinaires

Les membres de l’association Dorset Rescue Kittens ont récupéré un chat mal en point et lui ont fait passer une batterie d’examens médicaux. L’un d’eux leur a glacé le sang, car il a mis en évidence un acte de barbarie sans nom. En effet, l’animal aurait potentiellement été victime d’un tir à l’arme à feu.

C’est un bon Samaritain de Cambridge, au Canada, qui a repéré le félin dans la rue pour la première fois, rapportait CTV News Kitchener. Il s’est inquiété pour lui, car il semblait blessé. Effectivement, du sang était visible sur l’une de ses pattes. Des sauveteurs du Dorset Rescue Kittens ont récupéré l’animal pour l’emmener dans leurs locaux et l’ont examiné.

Des images déchirantes

Ils ont commencé par nettoyer sa patte endommagée, qui était « complètement couverte de sang et de pus » selon le témoignage de Cailey Seymour, directrice de l’association. Les vétérinaires ont ensuite procédé à une radiographie du membre et les images observées à l’issue de celle-ci étaient assez inhabituelles : « Vous voyez des fragments de métal d'un blanc très brillant. Ils ont une apparence très différente de tout ce que vous pourriez trouver dans le corps et je me suis demandé de quoi il s’agissait » témoignait Cailey.

Le vétérinaire, lui, savait exactement ce que c’était et a affirmé à la sauveteuse qu’il s’agissait de chevrotine, soit une munition remplie de plombs. Ces balles sont fréquemment utilisées pour la chasse au fusil. Une information absolument glaçante, qui laissait présager le pire. Le pauvre félin, nommé Marmalade par ses bienfaiteurs, a certainement été victime d’un acte abominable.

Elle est entre de bonnes mains

Malgré l’horreur de cette découverte, l’heure était à la guérison pour lui. Un long chemin s’ouvrait alors devant lui, à commencer par l’amputation de sa patte endommagée. il a également été testé positif au virus de l'immunodéficience féline, remédiable dans son cas.

Malgré ces diagnostics, ses sauveteurs restent positifs quant à son avenir : « J'espère que nous lui trouverons un bon foyer. Il est très amical, très affectueux et d'après ce que nous avons vu, il aime la compagnie des autres chats » déclarait Cailey. L’organisme a d’ailleurs déjà récolté près de 2 000 euros pour aider Marmalade grâce à la générosité de sa communauté.

