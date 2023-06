Un acte de gentillesse aide un chat perdu à survivre, alors que sa famille le cherchait depuis 3 semaines

Cela faisait des semaines que Claudia et Zoran, les propriétaires d’un Maine Coon appelé Samp, sillonnaient le quartier à sa recherche. Leur inquiétude s’accentuait à mesure que les jours s’écoulaient et qu’ils restaient sans nouvelles du grand chat.

Un chat introuvable depuis 3 semaines a été localisé et ramené sain et sauf à sa famille, rapporte Prima Bergamo ce lundi 19 juin.

Le félin en question est un Maine Coon répondant au nom de Samp et est âgé de 8 ans. Il avait laissé un grand vide chez ses propriétaires, qui étaient prêts à tout pour le retrouver au plus vite.

Claudia Pessina et son compagnon Zoran étaient désespérés depuis la fugue de leur ami à 4 pattes, décrit comme sociable. Le couple avait promis une récompense de 500 euros pour son retour.

Dans l’avis de recherche relayé par les médias locaux et partagé sur les réseaux sociaux, les maîtres de Samp indiquaient qu’il possède une robe tigrée et qu’il est identifié par puce électronique, mais pas castré.



Prima Bergamo

« Pour notre famille, sa valeur est incommensurable », confiaient Claudia et Zoran quelques jours plus tôt, alors que l’animal n’avait plus été vu depuis le 29 mai dernier. Il s’était échappé du domicile familial, situé dans le quartier de Longuelo à Bergame, en Italie.

La disparition du chat de grande taille avait été signalée aux forces de l’ordre. Des affiches avaient également été distribuées et placardées dans tout le secteur.

« À la maison, nous sommes tous inquiets. Si vous le voyez, contactez-nous. N’essayez pas de le récupérer de force. Il risque de s’échapper », demandaient ses humains aux membres de la communauté.

« Il est comme un fils »

Il a finalement été retrouvé aux abords d’une laverie locale, dont le personnel a tout de suite contacté les propriétaires du matou pour leur annoncer la nouvelle.

A lire aussi : Une femme offre l’hospitalité à une chatte enceinte, elle donne naissance à ses petits 24 heures plus tard (vidéo)

Ce qui leur a d’ailleurs permis d’apprendre que depuis 10 jours, une généreuse dame l’hébergeait et lui donnait à manger, pensant avoir affaire à un animal errant.

« Pour nous, il est comme un fils, un membre de la famille », dit le couple, soulagé de pouvoir enfin à nouveau prendre Samp dans les bras et l’embrasser.