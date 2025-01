Troublée par l'état de son chat, une femme débourse près de 200 euros de frais vétérinaires pour une raison inattendue

Adopter un chat, c’est pouvoir donner de l’amour inconditionnel et en recevoir. C’est également partager une complicité et des moments de tendresse avec sa boule de poils. Néanmoins, il s’agit aussi d’une responsabilité, notamment sur le plan financier, puisqu’il faut l’assumer. Une internaute l’a compris en recevant une facture faramineuse pour une raison surprenante.

Lucy, une utilisatrice de TikTok connue sous le pseudonyme @lucyelesee, a récemment partagé sa dernière mésaventure à ses abonnées sur son compte. Cette dernière a emmené son chat chez un vétérinaire pour un bilan de santé et s’est retrouvée avec une facture importante à régler. Pourtant, son félin n’était pas vraiment malade.

Les chats savent se faire comprendre lorsqu’ils veulent quelque chose. Ils miaulent pour sortir, pour recevoir de l’attention ou pour manger, par exemple. Ils ronronnent quand ils sont heureux et sortent les griffes quand ils sont mécontents. Toutefois, ils restent relativement pudiques lorsqu’ils ne vont pas bien et ont parfois même tendance à se refermer sur eux-mêmes.

@lucyelesee / TikTok

Une propriétaire inquiète

Les propriétaires de félins comprennent généralement que quelque chose ne va pas chez leur boule de poils quand celle-ci change ses habitudes. Elle peut être léthargique, perdre de l’appétit ou encore ne plus vouloir se laisser toucher. Dans ces cas-là, seul un vétérinaire peut fournir un diagnostic grâce à ses connaissances et son équipement. Alors, quand Lucy a compris que son chat n’allait pas bien, elle l’a conduit dans une clinique pour le faire examiner.

Le quadrupède est passé entre les mains d’un vétérinaire, qui a fait le rapprochement entre son état de santé et son alimentation. En effet, Lucy et son compagnon avaient changé sa pâtée, ce qui a quelque peu perturbé l’animal. Plus de peur que de mal, finalement, mais malgré l’absence de maladie ou de traitement nécessaire, la femme s’est retrouvée avec une facture de 240 euros. Elle a partagé son histoire sur TikTok et a résumé : « Je viens de payer 200 $ pour découvrir qu'il est stressé parce que nous avons changé de type de nourriture humide pour chat ».

De nombreux internautes ont visionné la vidéo, qui a été relayée par Newsweek. Des dizaines ont vécu des expériences similaires avec leur chat et les ont partagées dans la section des commentaires : « Nous avons emmené le mien chez le vétérinaire parce qu'il boitait. Il s'avère qu'il le faisait parce que je le câlinais et le caressais quand je le voyais le faire », partageait une personne, « J'ai payé 800 € et j'étais très inquiète parce qu'il a arrêté de manger pendant 2 semaines juste pour découvrir que mon père le nourrissait sans nous le dire », commentait quelqu’un d’autre.