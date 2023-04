Son chat ramène une amoureuse à la maison, et refuse de la laisser partir (vidéo)

Le propriétaire de Socks a été surpris lorsque son chat lui a présenté une femelle errante, dont il était visiblement épris. Mais il a surtout rapidement compris que celle-ci avait l’intention de s’installer dans leur propriété, et de ne plus la quitter !

Un jour, Joel a vu que son chat Socks n’était pas tout seul sur le perron. Une chatte blanche l’accompagnait. Elle semblait avoir faim, alors l’homme a décidé de la nourrir. Mais lorsqu’il est ressorti de sa maison quelque temps plus tard, il a trouvé les 2 félins couchés côte à côte. Le couple semblait fermement décidé à vivre ensemble, comme le relate Cole & Marmalade.

La chatte était toujours là le lendemain matin

Joel a raconté cette histoire hors du commun sur TikTok. Tout d’abord, il explique que Socks a « ramené une fille inconnue » à la maison. Après l’avoir nourrie, celle-ci a passé tout l’après-midi aux côtés de son amoureux. Ils se prélassaient au soleil, heureux d’être ensemble. La nuit est tombée, et la chatte était toujours là. Joel a décidé de lui offrir le dîner.

Au réveil, le lendemain matin, le duo de félins était toujours ensemble. Socks semblait vraiment attaché à la chatte, et Joel a donc envisagé de la garder.

Il a demandé aux internautes des suggestions de prénom. Puisque Socks signifie Chaussettes, certains ont suggéré des mots évoquant les chaussures. Le prénom retenu a été Sandals.

« Tout le monde la nomme Chaussures, mais qu'en est-il des Sandales ? Vous n'êtes pas censé porter des chaussettes avec des sandales, mais les romances interdites sont les meilleures », a écrit un internaute.

Sandals attend des bébés

Sandals s’est donc installée officiellement chez Joel, pour le plus grand bonheur de Socks. Mais il s’est avéré qu’elle non plus n’était pas venue seule. En réalité, la chatte attendait des bébés.

© joelstoks / TikTok

Joel l’a compris le jour où il a vu Socks se battre contre un autre mâle pour protéger et défendre sa bien-aimée. Initialement, la chatte était donc probablement venue sur la propriété pour trouver un lieu sûr pour donner naissance à ses petits. Et elle l’a trouvé !

A lire aussi : Tulip, chaton aux pattes déformées, a la ferme intention de mener la plus heureuse des vies malgré son handicap

Elle attend désormais sereinement l’arrivée de ses chatons, à l’intérieur de la maison, et entourée d’amour et de bienveillance. Elle sera ensuite stérilisée et passera le reste de sa vie avec son cher Socks. Ces deux-là font la paire !