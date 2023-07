Smokey, le chat globe-trotter qui a conquis 3 pays en 3 ans à la recherche de la famille idéale

Il y a quelque temps, Smokey faisait son arrivée dans un refuge de New York (États-Unis) : Let’s Be Smart. Le chat de 3 ans avait fait le trajet depuis la Grèce. Son ancien propriétaire n’avait plus les moyens de s’occuper de lui, rapporte Cole & Marmelade.

Un chat gourmand et amical

Désorienté à ses débuts, le félin a rapidement su prendre ses marques à l’aide des bénévoles, qui l’ont choyé et nourri dès son arrivée. Les anges gardiens de Smokey n’ont pas tardé à réaliser que le matou était un grand amateur de nourriture. Il passait la plupart de son temps dans la cuisine !

Let's Be S.M.A.R.T. / Facebook

« Smokey devait être un chef cuisinier dans une vie antérieure - il a même la moitié d’une moustache pour le prouver ! Il adore traîner dans la cuisine et a souvent droit à un morceau de ce que les bénévoles mangent », racontent les membres de Let’s Be Smart.

Au fil du temps, Smokey est devenu si confiant et amical qu’il est devenu la mascotte du refuge. « Smokey est formidable avec tous ceux qui nous rendent visite. Il est génial parce qu’il a connu l’amour et la compagnie avant d’arriver chez nous », poursuivent les bénévoles.

Let's Be S.M.A.R.T. / Facebook

Le félin est même devenu un ambassadeur de Let’s Be Smart, qui prenait plaisir à accueillir tous les nouveaux bénévoles souhaitant travailler pour le refuge. C’est ainsi qu’il a fait la rencontre de Vic et Loïc, 2 jeunes Français.

Rapidement, le couple s’est pris d’affection pour Smokey, et a passé plusieurs jours à lui faire de nombreux câlins. Vic et Loïc ont finalement décidé de l’adopter, ainsi que Peanut, un chat aveugle avec lequel Smokey s’entend à merveille.

Let's Be S.M.A.R.T. / Facebook

En route pour Paris

« Les membres de notre équipe et Smokey, bien sûr, ne pourraient pas être plus heureux. Ils étaient faits pour être ensemble. Vic et Loïc sont tombés amoureux de ces chats, et sont retournés à Paris pour leur offrir une vie parfaite », ont déclaré les bénévoles de Let’s Be Smart.

Aujourd’hui, Vic, Loïc et leurs matous ont quitté les États-Unis et vivent heureux, en France. Il est évident que Smokey ait trouvé chaussure à son coussinet au sein de la capitale, ville connue dans le monde entier pour son excellence culinaire. Nous sommes sûrs que de délicieux mets l’attendent dans sa maison parisienne !