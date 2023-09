Rosa "princesse guerrière", ou le combat pour la survie d'une jeune chatte aux yeux brûlés

Au sein de l’association l’ayant prise en charge, on estimait que les chances de survie de la petite Rosa étaient extrêmement faibles. Bénévoles et vétérinaires avaient toutefois l’intention de se battre jusqu’au bout pour la sauver. Cette jeune chatte atteintes de graves brûlures chimiques ne comptait pas non plus baisser les pattes.