Prête à mettre bas, une chatte errante et affectueuse fait une rencontre qui va changer son destin (vidéo)

Récemment, une bénévole de Chatons Orphelins Montréal (Canada) se rendait dans l’arrière-cour d’une maison pour porter secours à des chats errants. Dans le lot de matous qui se trouvait là, il y avait une jeune chatte affamée et prête à mettre bas.

De la rue à un foyer confortable

La féline est immédiatement entrée dans la caisse que la sauveteuse avait placée sur le sol, comme si elle était prête à quitter la rue à tout jamais. « C’était une jeune chatte dont le ventre débordait. On aurait dit qu’elle allait mettre bas à tout moment », raconte Celine, bénévole, à Love Meow.

La chatte en détresse a ensuite été admise en famille d’accueil, où elle a reçu toute la nourriture et toutes les couvertures dont elle avait tant besoin. Bien qu'un peu nerveuse au début, elle était avide d'affection et voulait sans cesse être caressée.

« Nous l'avons baptisée Bellatrix et elle a rapidement cherché à attirer l'attention de sa mère d'accueil. Dès le premier jour à la maison, elle ronronnait et montrait son ventre pour se faire caresser », poursuit Celine.

Une naissance difficile

Peu de temps après s'être installée dans son nid, Bellatrix a mis au monde 3 beaux chatons gris. Malheureusement, les bénévoles n’ont pas tardé à remarquer que quelque chose n’allait pas : les chatons ne grandissaient pas au fil des jours et perdaient du poids. Leur maman n’avait pas de lait.

« C'était une mère merveilleuse, qui nettoyait ses bébés et ronronnait sans arrêt, mais elle ne produisait pas de lait et elle avait besoin d'aide. Des bénévoles ont immédiatement commencé à nourrir le trio au biberon, 24 heures sur 24. Après chaque repas, Bellatrix a pris le relais, nettoyant, faisant ses besoins et donnant aux chatons les meilleurs soins possibles », explique Celine.

« Les premiers jours ont été cruciaux pour les chatons. Ils étaient nourris au biberon toutes les heures pour leur assurer les meilleures chances de survie. Ces nuits ont été sans sommeil pour les bénévoles du foyer d’accueil », a-t-elle ajouté.

Santé retrouvée pour toute la famille

Après quelques jours, Bellatrix a réussi à produire du lait. Les chatons ont enfin pu se nourrir de leur maman, tout en recevant des compléments alimentaires. Ils ont repris du poids et ont progressivement dévoilé toute leur énergie.

« Pendant les 2 premières semaines de leur vie, leur mère n'avait pas assez de lait pour les nourrir, mais grâce à leur famille d'accueil, ils ont pu s’épanouir », se réjouit Celine.

Des triplés aux caractères affirmés

Par la suite, le trio a grandi à pas de géant et a franchi de nombreuses étapes. Une fois sevrés, les chatons ont semé la pagaille dans la maison, et ont chacun révélé tous les aspects de leurs personnalités.

« Ce sont des triplés qui se ressemblent, mais ils ont tous leur propre personnalité. Lunard est le plus petit et le plus curieux. Il aime regarder ce que nous faisons et nous suit partout. Patmol est le plus joueur de tous. Il peut transformer n'importe quoi en jouet et adore être le centre d'attention. Son frère Cornedrue est le plus décontracté, un ours en peluche dans l'âme. Lorsqu'il fait la sieste, il s'installe le plus près possible de vous », confie Celine.

Bellatrix, qui a été stérilisée, passe désormais la plupart de son temps à faire ce qu’elle aime : se blottir contre les siens et jouer à nouveau comme un chaton. Elle n’aura plus jamais à chercher de la nourriture ou un abri. La féline ronronne constamment en sachant qu'elle est aimée et que ses chatons sont entre de bonnes mains.