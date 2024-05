Pour obtenir ce qu’il veut, ce chat n’hésite pas à harceler sa maîtresse jusqu’à l’avoir à l’usure (vidéo)

Les propriétaires de chats savent que leur boule de poils est le nombril du monde, du moins, selon elle. Nos amis les félins font souvent la loi et ont tendance à croire que la Terre tourne autour d’eux. Caramel, par exemple, est la reine de sa maison. Quand elle exige, sa maîtresse doit accourir et ce dans les plus brefs délais !