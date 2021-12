Pendant 2 semaines, le personnel d'un aéroport déploie tous ses efforts pour retrouver le chat d'une passagère

Echappé de la soute d’un avion peu après l’atterrissage, un chat est resté introuvable pendant 2 longues semaines, alors que le personnel de l’aéroport et de la compagnie aérienne n’ont cessé de le chercher. Il a finalement été retrouvé coincé au sous-sol et secouru, avant d’être rendu à sa propriétaire.

Le 2 octobre 2021, Mayurakshi Saha, une habitante de Silchar en Inde, avait pris l’avion depuis Bangalore, dans le Sud du pays, pour se rendre à Calcutta dans le Nord-est. La jeune femme était accompagnée de ses 2 chats ; l’un à ses côtés en cabine et l’autre, répondant au nom de Dice, en soute dans sa caisse de transport.

Le vol s’était déroulé sans histoire, mais un incident a eu lieu à l’atterrissage à l’aéroport Netaji Subhash Chandra Bose de Calcutta. D’après le personnel de la compagnie aérienne Air India, Dice avait réussi à s’échapper de sa caisse avant de prendre la fuite au moment de l’ouverture de la soute. Le félin de 14 mois s’est ensuite égaré dans les méandres de l’aéroport.



The Times of India

Mayurakshi Saha ne l’a appris qu’en se rendant dans la zone cargo pour récupérer son chat, rapporte The Times of India. Dès lors, elle et des employés de l’aéroport se sont mis à le chercher, sans succès. Les autorités aéroportuaires et le staff d’Air India ont inlassablement poursuivi leurs recherches les jours suivants. Ils ont également laissé de la nourriture pour chat en divers endroits, mais ils ne pouvaient que constater qu’on l’avait mangée, sans pouvoir localiser l’animal.

Pris au piège dans un compartiment anti-incendie

La situation restait inchangée jusqu’au vendredi 15 octobre, quand 2 employés de l’aérogare ont enfin pu le repérer au sous-sol. Il était coincé dans un compartiment renfermant des équipements anti-incendie. Avec l’aide de 2 membres du personnel d’Air India, qui ont interrompu leur congé pour intervenir, ils ont pu libérer le félin.

Le lendemain, le transporteur aérien a placé Dice à bord de l’un de ses avions à destination de Silchar, où sa maîtresse l’attendait. Elle raconte avoir pleuré de joie en voyant les employés lui ramener son chat. « Il semblait faible et malade. Je l'ai immédiatement emmené chez un vétérinaire qui a vérifié ses signes vitaux et l'a mis à un régime riche en protéines pour le moment », a-t-elle ajouté.

