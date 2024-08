Les techniciens venus réparer sa climatisation tombent sous le charme de son chat "envahissant" et lui laissent un cadeau touchant

Sophia était tombée sous le charme d’une chatte écaille de tortue appelée Goose en la rencontrant au refuge Pets Without Parents à Colombus (Ohio, Etats-Unis), en octobre 2023. Elle la savait sociable, mais ne s’attendait pas à ce qu’elle le soit à ce point.

« Elle est toujours très amicale avec les étrangers. Elle n'a aucune crainte lorsqu'elle a affaire à de nouveaux personnes et animaux », explique son adoptante à The Dodo.



Sophia Stein / The Dodo

Récemment, la climatisation de l’appartement de Sophia est tombée en panne et elle a dû faire appel à des techniciens pour la réparer. A leur arrivée, Goose était évidemment là pour leur réserver le plus chaleureux et le plus joyeux des accueils.

Sa maîtresse est intervenue rapidement pour l’éloigner et laisser les professionnels travailler tranquillement, mais eux ne semblaient pas gênés par la présence de la féline. « Je me suis excusée et je leur ai demandé s'ils voulaient que je la mette dans ma chambre pendant un petit moment pour qu'ils puissent faire leur travail, mais ils m'ont dit qu'ils l'aimaient et que cela ne les dérangeait pas du tout », relate Sophia.

La chatte a passé le reste de l’après-midi auprès de ses nouveaux amis pendant qu’ils remettaient l’air conditionné en état. Sophia a dû partir en cours et a demandé à sa colocataire Maysa de garder un œil sur Goose.

Un cadeau amusant et touchant

« Maysa m'a dit que pendant que les techniciens travaillaient, elle essayait de tenir Goose à l'écart, mais celle-ci continuait de fuir Maysa pour retourner directement vers eux parce qu'elle les aimait tellement ! », raconte Sophia.

Les techniciens ont terminé leur intervention, mais avant de quitter les lieux, ils ont tenu à laisser un cadeau pour la chatte. Ils lui ont fabriqué un « poste d’observation » à partir d’un carton, avec une grande entrée d’un côté et une issue de secours au-dessus.



Sophia Stein / The Dodo

L’espace est « interdit aux chiens » et comporte un « plan pour dominer le monde » en plusieurs étapes, les premières étant de « trouver de l’herbe-aux-chats » et de « faire la sieste ».

Sophia a été amusée et émue par cette petite attention. Goose, elle, l’a évidemment adorée et ne pouvait plus s’en passer.

A lire aussi : Seul chaton de sa portée à ne pas avoir trouvé de famille, Juneau affronte la maladie et les aléas de la vie en ronronnant non stop



Sophia Stein / The Dodo